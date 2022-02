Očkovaciu štafetu prevezme v Banskobystrickom kraji zatiaľ 86 lekárov

Banská Bystrica 20. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude do konca marca uvádzať na svojom webe rozpis očkovania proti ochoreniu COVID-19 ako doposiaľ. K tomuto termínu končí očkovacie aktivity, ktoré vykonával viac ako rok a zatvorí tri veľkokapacitné očkovacie centrá. Na webe zároveň zverejní zoznam ambulantných lekárov v kraji, ktorým odovzdal očkovaciu štafetu. Tých je aktuálne 86 a sú zastúpení vo všetkých okresoch. Informoval o tom šéf BBSK Ján Lunter.



„Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila chod najmä bielej medicíny, ktorá bola potláčaná s pribúdajúcimi pozitívnymi pacientmi. Aj na všeobecných lekárov to bol enormný tlak, denne sme vybavovali do sto telefonátov a každému pacientovi sme prispôsobovali protokol liečby a snažili sa odvrátiť nutnosť hospitalizácie na tzv. covid oddeleniach,“ reagovala Renáta Ježíková, všeobecná lekárka pre dospelých, ktorá sa stará o takmer 3000 pacientov v Hriňovej a v Kriváni. Vo svojich ambulanciách začala s očkovaním vlani v októbri a dodnes podala vakcínu asi 450 pacientom.



Podľa nej šírenie hoaxov výrazne polarizovalo spoločnosť, čo prispelo i k nízkej zaočkovanosti populácie.



„Pacienti si často mylne vyhodnocovali kontraindikácie k očkovaniu, ktoré sa po konzultácii so všeobecným lekárom ukázali práve naopak ako dôvody k očkovaniu. Veľká výhoda očkovania v ambulanciách je v dôvernom vzťahu lekár – pacient, ktorý je podmienený poznaním diagnóz a možnosťou analýzy obáv z nežiadúcich účinkov očkovania,“ zdôraznila Ježíková, ktorá od šéfa kraja prevzala symbolickú štafetu.



BBSK od začiatku, ako sa objavili očkovacie látky, ponúkla pomocnú ruku s čo najrýchlejším zaočkovaním verejnosti.



Ako tvrdí Lunter, v polovici januára minulého roku prišli s konkrétnym manuálom pre vytváranie veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré sa neskôr stali hlavným pilierom štátnej očkovacej stratégie. Postupne na území kraja pribudlo osem centier, aby bola vakcína dostupná vo všetkých regiónoch a čo najbližšie k ľuďom. Podobne vznikol i projekt mobilných očkovacích jednotiek, s ktorým BBSK prišiel 7. apríla a postupne sa rozšíril do iných krajov.