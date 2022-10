Kraj modernizuje dva mosty a šesť kilometrov ciest v okrese Sabinov

Prešov 20. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) modernizuje ďalšie cesty a mosty aj v okrese Sabinov. Pri Sabinove sa zároveň rieši problém na úseku s nedostatočným odvodnením. Krajská samospráva akcie financuje z vlastných zdrojov a celkovo tu preinvestuje viac ako 1,6 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



V Sabinovskom okrese kraj podľa jej slov aktuálne ukončil štyri cestné akcie, ďalšie tri za približne 934.000 eur sa realizujú. Rekonštrukcie sa týkajú mostov cez Vysocký potok a Malú Svinku, ako aj viacerých cestných úsekov, a to celkovo vyše 5,7 kilometra.



"Nový vzhľad má šesť metrov dlhý most cez Vysocký potok v obci Vysoká a 400 metrov vozovky na priľahlej ceste tretej triedy. 52-ročný most bol klasifikovaný v stupni piaty – zlý, aj preto bola potrebná kompletná rekonštrukcia jeho zvršku," uviedla Jeleňová.



Na priľahlej vozovke sa vyhotovili konštrukčné vrstvy z asfaltového betónu a zabezpečilo sa jej lepšie odvodnenie. To všetko za vyše 209.000 eur. Cestná akcia v tejto časti okresu pokračovala a dotkla sa aj úseku Vysoká – Brezovička. Za 60 kalendárnych dní sa na ňom opravilo 2,2 kilometra za takmer 200.000 eur.



Ukončená je obnova obrusnej vrstvy vozovky na ceste medzi Brezovicou a Tichým Potokom. Asfaltérska čata Správy a údržby ciest PSK tu opravila úsek dlhý vyše 1,9 kilometra. Práce si vyžiadali investíciu vyše 236.000 eur.



Asfaltérska čata krajskej samosprávy obnovila obrusnú vrstvu taktiež úseku cesty v obci Ďačov. Celkové investície do tejto cestnej akcie sa vyšplhali na viac než 52.000 eur.



V okrese sa aktuálne od začiatku októbra realizuje modernizácia cesty medzi Lipanmi a Lúčkou. V extraviláne Sabinova na ceste tretej triedy prebieha na dvoch úsekoch eliminácia bezpečnostných rizík. Dôvodom je nedostatočné odvodnenie vozovky. Pri vjazde do mesta Sabinov z obce Ražňany sa zrealizuje optická psychologická brzda a signalizačné gombíky.



V auguste sa spustila aj rekonštrukcia mosta cez potok Malá Svinka v Jarovniciach, ktorý bol postavený ešte v roku 1964 a bol vo veľmi zlom stave, kategorizovanom v stupni šesť. Vykazoval známky korózie, priehybov konštrukcie či porušenia výstuže. Náklad stavby predstavuje takmer 570.000 eur.