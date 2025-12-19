< sekcia Regióny
Kraj na hornej Nitre posilnil viacero autobusových spojov
Všetky zmeny a nové cestovné poriadky nájdu obyvatelia na stránke dopravcov a TSK.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 19. decembra (TASR) - Posilnené spojenia s krajským i ďalšími okresnými mestami získali Bánovce nad Bebravou, Partizánske či Prievidza. Cestovné poriadky regionálnej autobusovej dopravy (RAD), ktoré vstúpili do platnosti v polovici decembra, tiež počítajú so spojením Prievidze a Žiaru nad Hronom primárne s využitím železničnej dopravy. Informoval o tom Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).
Aktualizáciou cestovných poriadkov TSK ako objednávateľ RAD reaguje na zmeny v dopyte cestujúcich. „Cieľom úprav je zamedziť súbehom so železničnou dopravou alebo autobusmi iných samosprávnych krajov. Namiesto toho sa zameriava na zlepšenie nadväzností jednotlivých druhov dopravy a zahustenie premávky tam, kde súčasná ponuka nestačí,“ tvrdí krajská samospráva. Vychádza pritom aj z požiadaviek cestujúcich.
„Zámerom je postupné zjednotenie režimov sobota, nedeľa a sviatok do jedného režimu - voľný deň. V budúcnosti by mala väčšina liniek jazdiť v sobotu i v nedeľu rovnako. Kraj aj vďaka obmedzeniu súbehov spojov ušetril časť z ročného objemu kilometrov. Z tejto úspory investuje približne 600.000 kilometrov ročne naspäť na linkách, ktoré si vyžadujú posilnenie,“ zhrnul TSK.
V regióne Bánovce nad Bebravou okrem posilnenia trasy medzi Prievidzou a Trenčínom posilnil kraj spojenie z Bánoviec nad Bebravou do susedných okresných miest a rovnako aj do obcí v rámci okresu. Viac lokálnych spojov pôjde aj okolo nákupnej zóny na sídlisku Dubnička. „Partizánske získalo silnejšie spojenie s Topoľčanmi aj Prievidzou najmä počas pracovných dní. Časť zmien je zameraná na spravodlivejšie prerozdelenie výkonov medzi Trenčianskym a Nitrianskym krajom,“ doplnila krajská samospráva.
K najvýraznejším zmenám podľa nej dochádza medzi Prievidzou a Žiarom nad Hronom, kde je spojenie po novom zabezpečené primárne s využitím železničnej dopravy. Kraj posilnil i víkendovú dopravu do Trenčína i Žiliny a úpravou prešli aj lokálne linky okolo Prievidze.
Všetky zmeny a nové cestovné poriadky nájdu obyvatelia na stránke dopravcov a TSK.
Aktualizáciou cestovných poriadkov TSK ako objednávateľ RAD reaguje na zmeny v dopyte cestujúcich. „Cieľom úprav je zamedziť súbehom so železničnou dopravou alebo autobusmi iných samosprávnych krajov. Namiesto toho sa zameriava na zlepšenie nadväzností jednotlivých druhov dopravy a zahustenie premávky tam, kde súčasná ponuka nestačí,“ tvrdí krajská samospráva. Vychádza pritom aj z požiadaviek cestujúcich.
„Zámerom je postupné zjednotenie režimov sobota, nedeľa a sviatok do jedného režimu - voľný deň. V budúcnosti by mala väčšina liniek jazdiť v sobotu i v nedeľu rovnako. Kraj aj vďaka obmedzeniu súbehov spojov ušetril časť z ročného objemu kilometrov. Z tejto úspory investuje približne 600.000 kilometrov ročne naspäť na linkách, ktoré si vyžadujú posilnenie,“ zhrnul TSK.
V regióne Bánovce nad Bebravou okrem posilnenia trasy medzi Prievidzou a Trenčínom posilnil kraj spojenie z Bánoviec nad Bebravou do susedných okresných miest a rovnako aj do obcí v rámci okresu. Viac lokálnych spojov pôjde aj okolo nákupnej zóny na sídlisku Dubnička. „Partizánske získalo silnejšie spojenie s Topoľčanmi aj Prievidzou najmä počas pracovných dní. Časť zmien je zameraná na spravodlivejšie prerozdelenie výkonov medzi Trenčianskym a Nitrianskym krajom,“ doplnila krajská samospráva.
K najvýraznejším zmenám podľa nej dochádza medzi Prievidzou a Žiarom nad Hronom, kde je spojenie po novom zabezpečené primárne s využitím železničnej dopravy. Kraj posilnil i víkendovú dopravu do Trenčína i Žiliny a úpravou prešli aj lokálne linky okolo Prievidze.
Všetky zmeny a nové cestovné poriadky nájdu obyvatelia na stránke dopravcov a TSK.