Kraj obnoví cestu Kostoľany nad Hornádom - Sokoľ za 1,5 milióna eur
Autor TASR
Košice 31. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty III/3352 od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ v okrese Košice-okolie za vysúťaženú sumu 1,5 milióna eur s DPH. „Práce by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacim orgánom,“ informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Obnovu budú realizovať v niekoľkých úsekoch. Časť cesty zrekonštruujú po poloviciach, pričom doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. „V ďalšom úseku už bude nutné úplné uzavretie cesty, s presmerovaním dopravy na obchádzkové trasy,“ uviedla hovorkyňa. Obchádzka bude možná zo západnej strany po uliciach Sokolia a Orlia, a z východnej strany po uliciach Záhradná a Hlavná. O presných termínoch a obmedzeniach bude kraj včas informovať.
Správa ciest KSK po verejnom obstarávaní už uzavrela zmluvu o dielo so združením Colas - Viakorp - Kostoľany nad Hornádom v cene 1.506.236 eur. Obnova zahŕňa úsek od konca obce Kostoľany nad Hornádom v smere do obce Sokoľ až po stykovú križovatku s miestnou cestnou komunikáciou na Hlavnej ulici. Ukončenie diela je do 120 pracovných dní od začatia stavebných prác. Financovanie ide cez eurofondy v rámci Programu Slovensko.
Projekt nadväzuje na prvú etapu obnovy cesty z roku 2023. „Kraj opravil úsek v dĺžke približne 660 metrov, zrekonštruovaný bol aj most cez potok pred obcou Sokoľ a jeden priepust. Celková hodnota prác presiahla 927.000 eur s DPH,“ informovala Strojná. Súčasťou prác vtedy bola obnova vozovky, zlepšenie odvodnenia, úprava svahov, osadenie zvodidiel, vybudovanie dvoch autobusových zastávok a nové dopravné značenie.
