Kraj obnovuje most v Korytárkach, prechodná je tak len jeho polovica
Autor TASR
Detva 8. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v súčasnosti obnovuje most ponad rieku Slatina v Korytárkach v Detvianskom okrese. Pre rekonštrukciu je tak prechodná len jeho polovica. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK s tým, že dopravu riadia semafory.
Dodala, že momentálne sú práce v štádiu frézovania. Na základe stavebno-technického stavu mosta sú v rámci rekonštrukcie nevyhnutné sanácia spodnej stavby, realizácia novej nosnej konštrukcie, prechodovej oblasti a príslušenstva. Obnova je po etapách, počas ktorých odstraňujú existujúce zábradlie, vyfrézujú vozovku, vybúrajú rímsy či nosnú konštrukciu. Podľa BBSK zbúrali nosnú časť po opory, nasledovať bude debnenie, sanácia či betónovanie. Predpokladané ukončenie je 20. decembra tohto roka.
Kraj v súčasnosti obnovuje aj most cez potok Detvianka pri bývalej píle v Detve. „Práce sú v štádiu frézovania a uzavretia polovice mosta, kde sú debnenie, sanácia a betónovanie,“ spomenula Čierna. Most bol dlhodobo v zlom technickom stave. Počas rekonštrukcie kompletne vymenia mostný zvršok, vozovku, chodníky, zábradlia a opravia aj nosnú konštrukciu.
BBSK pripomína, že súčasťou prác je aj prečistenie koryta potoka pod detvianskym mostom a oprava jeho opevnenia. Zdôrazňuje, že za mostom vľavo vyhotovia odvodňovací žľab na odvedenie vody z vozovky. „Výsledkom tak bude predĺženie životnosti konštrukcie a zlepšenie bezpečnosti premávky na moste,“ podotýka.
Opravy pod Poľanou sú súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočňuje Banskobystrický samosprávny kraj. Verejnú súťaž na ich rekonštrukciu vyhrala zvolenská firma Viakorp. Celková hodnota diela je 4.662.000 eur s DPH. V júli 2026 by mali byť všetky práce ukončené a odovzdané.
