Banskobystrický kraj obstaráva projekt pre existujúcu cyklotrasu

Zvolen 5. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v príprave rozšírenia existujúcej cyklotrasy medzi Zvolenom a Sliačom. V súčasnosti obstaráva vypracovanie projektovej dokumentácie. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že predpokladaná suma zákazky je 56.679 eur bez DPH.



Šírka trasy je v súčasnosti približne dva metre a plán je rozšíriť ju na približne 3,5 metra. Podľa oznámenia predmetom zákazky je služba, teda dokumentácia pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie. Súčasťou je aj inžinierska činnosť, ktorú treba pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 4. apríla. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.



Medzi významné aktivity rozvoja turistiky na bicykli vlani v kraji patrilo ukončenie výstavby cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Informovala o tom výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová. Prvá etapa otvorenej trasy má 7,7 kilometra a spája Poltár s obcou Hrnčiarska Ves. Otvorenie druhej etapy medzi Hrnčiarskou Vsou a Rimavskou Sobotou v dĺžke 21 kilometrov je naplánované na jar tohto roku.



Informácie o trasách v BBSK sú dostupné na stiahnutie do smart telefónov. Umožňuje to platforma na webe www.zahoramizadolami.sk. "V súčasnosti v nej cyklisti nájdu viac ako 170 tipov na výlety," priblížila riaditeľka.



V Banskobystrickom kraji je viac ako 4000 kilometrov značených cyklotrás. Patria tam aj Krížna vo Veľkej Fatre a Kráľova hoľa v Nízkych Tatrách, čo sú v rámci Slovenska najvyššie položené miesta dostupné po značených trasách.