Kraj obstaráva rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove za 7,3 milióna eur

Trebišov 21. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal obstarávať dodávateľa prác na rekonštrukciu nadjazdu v Trebišove, ktorá by mala stáť približne 7,3 milióna eur. KSK informoval, že požiadal o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 a spoluúčasť bude hradiť z vlastných zdrojov. Pre kraj pôjde o jednu z najväčších rekonštrukcií mosta v najbližšom období.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa na moste podpísal čas aj poveternostné podmienky. „Spodná stavba, ako aj nosná konštrukcia sú zasiahnuté vlhkosťou, betonárska výstuž je obnažená, zaúradovala aj korózia. Na vozovke sú trhliny a výtlky a cesta je na povrchu zvlnená. Rekonštrukcia bude o to náročnejšia, že most vedie ponad železničnú trať s medzinárodnou dopravou,“ uviedol Trnka.



Premostenie má dĺžku 271 metrov a nachádza sa v intraviláne mesta Trebišov na ceste III/3710 nad miestnou komunikáciou a železničnou traťou. Nosnú konštrukciu nadjazdu tvorí 16 polí zložených z predpätých prefabrikovaných nosníkov. Aktuálne je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, teda v šiestom zo siedmich stupňov.



„Stavebné úpravy sa budú realizovať v jednej etape počas plnej uzávery mosta M917. Počas stavebných prác bude premávka odklonená na obchádzkovú trasu za pomoci dočasného dopravného značenia,“ oznámila krajská samospráva.



Celková dĺžka obchádzkovej trasy bude približne 5,7 kilometra a povedie po ceste I/79, ulici Dopravnej a Československej armády. V časti pred a za mostom budú umiestnené aj fyzické zábrany na zabezpečenie priestoru voči prepadnutiu chodcov a dopravy mimo mosta. Dočasné dopravné značenie upozorní na dopravné obmedzenia v okolí mosta na ceste III/3710.



Pri rekonštrukcii dodávateľ odstráni všetky časti mostného zvršku, mostné závery aj odvodňovače. Nosná konštrukcia z prefabrikátov bude zosilnená dodatočným predpätím a novou spriahajúcou doskou. Nadjazd dostane nový mostný zvršok - zábradlie, protidotykovú zábranu, monolitické rímsy a vozovku. Pribudne aj nové odvodnenie, mostné závery a záchytné bezpečnostné zariadenia. Rekonštrukciou tiež prejde vozovka a chodníky pred a za mostom a dodávateľ osadí nové verejné osvetlenie.