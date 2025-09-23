< sekcia Regióny
Kraj odštartoval kompletnú obnovu premostenia v obci Kráľov Brod
Počas rekonštrukcie sa vymení zvršok a nosná konštrukcia mosta, ktorý má dĺžku 62 metrov a šírku 11,5 metra.
Autor TASR
Čierna Voda 23. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal s kompletnou obnovou premostenia v obci Kráľov Brod (okres Galanta) cez rieku Čierna voda. Pôvodný most z roku 1963 je v havarijnom stave. Hodnota stavebných prác je 1,5 milióna eur. Doprava bude počas prác zachovaná striedavo v jednom jazdnom pruhu. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
„Most v Kráľovom Brode sa nachádza prakticky v strede obce a na hlavnom ťahu medzi Galantou a Veľkým Mederom. Jeho užitočná rekonštrukcia tak predstavuje ďalší významný krok v modernizácii dopravnej infraštruktúry v tejto časti nášho kraja,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Počas rekonštrukcie sa vymení zvršok a nosná konštrukcia mosta, ktorý má dĺžku 62 metrov a šírku 11,5 metra. Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách, pričom doprava bude zachovaná vždy v jednom jazdnom pruhu. Stavebné práce, ktoré realizuje spoločnosť SMS, by mali byť dokončené do júla budúceho roka.
Kraj sa onedlho pustí do rekonštrukcie ďalšieho mosta cez Čiernu vodu, ktorý sa nachádza pri Veľkých Úľanoch. V tomto prípade kraj vybuduje dočasné premostenie, vodiči nebudú musieť úsek obchádzať.
