Kraj odštartoval práce na predposlednom úseku Vážskej cyklomagistrály
Investícia vo výške takmer 2,2 milióna eur má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cyklistov, ktorí trasu využívajú na dochádzanie do práce aj rekreáciu.
Autor TASR,aktualizované
Siladice 10. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v piatok odštartoval stavebné práce na predposlednom úseku Vážskej cyklomagistrály. Nová cyklotrasa povedie medzi obcou Siladice a mestskou časťou Hlohovca - Šulekovo. Úsek s dĺžkou viac ako 7,6 kilometra bude vybudovaný na ochrannej hrádzi rieky Váh. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič na tlačovom brífingu v Siladiciach v okrese Hlohovec.
Investícia vo výške takmer 2,2 milióna eur má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cyklistov, ktorí trasu využívajú na dochádzanie do práce aj rekreáciu. „Začíname stavať predposledný úsek v gescii župy. Po dokončení prác sa budú môcť cyklisti plynule a bezpečne dostať zo Serede cez Šúrovce a Siladice až do Hlohovca mimo automobilovej dopravy,“ uviedol Viskupič.
Podľa riaditeľky odboru riadenia projektov Úradu TTSK Kataríny Pavlíčkovej zahŕňa investícia okrem pokládky asfaltu aj osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a ďalšie úpravy tak, aby cyklotrasa prirodzene zapadla do prostredia v okolí rieky Váh. „Dôjde aj k užitočnému riešeniu mosta v Siladiciach, ktoré doteraz predstavovalo bariéru v pohybe cyklistov,“ uviedla.
Starostka Siladíc Zuzana Nosková pre TASR uviedla, že ide o prínos pre obyvateľov. „V súčasnosti viac-menej využívajú trasu na Sereď, potom smerom na Kráľovú až do Šale. Ten úsek je teraz veľmi veľa využívaný, ale predpokladám, že keď sa dokončí táto etapa, tak budú obyvatelia využívať úsek do Hlohovca. Lebo viacerí, ktorí cestujú alebo chodia na bicykli, chodia po hlavnej ceste, čo nie je bezpečné, a toto v podstate posilní bezpečnosť a určite to budú využívať v plnom rozsahu,“ skonštatovala.
Viskupič doplnil, že kraj plánuje na cyklomagistrále vybudovať celkovo päť úsekov za viac ako 6,5 milióna eur z eurofondov. Pre posledný úsek medzi Hlohovcom a Madunicami je pripravená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, pričom aktuálne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
Stavbu realizuje spoločnosť EUROVIA SK s plánovanou dĺžkou realizácie jeden rok. Projekt je financovaný z Programu Slovensko formou nenávratného finančného príspevku bez potreby spolufinancovania zo strany kraja.
Podľa údajov zo sčítačov zaznamenala Vážska cyklomagistrála v roku 2025 viac ako 272.000 cyklistov. Od začiatku roka 2026 evidujú už vyše 45.000 prejazdov.
Investícia vo výške takmer 2,2 milióna eur má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a komfortu cyklistov, ktorí trasu využívajú na dochádzanie do práce aj rekreáciu. „Začíname stavať predposledný úsek v gescii župy. Po dokončení prác sa budú môcť cyklisti plynule a bezpečne dostať zo Serede cez Šúrovce a Siladice až do Hlohovca mimo automobilovej dopravy,“ uviedol Viskupič.
Podľa riaditeľky odboru riadenia projektov Úradu TTSK Kataríny Pavlíčkovej zahŕňa investícia okrem pokládky asfaltu aj osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a ďalšie úpravy tak, aby cyklotrasa prirodzene zapadla do prostredia v okolí rieky Váh. „Dôjde aj k užitočnému riešeniu mosta v Siladiciach, ktoré doteraz predstavovalo bariéru v pohybe cyklistov,“ uviedla.
Starostka Siladíc Zuzana Nosková pre TASR uviedla, že ide o prínos pre obyvateľov. „V súčasnosti viac-menej využívajú trasu na Sereď, potom smerom na Kráľovú až do Šale. Ten úsek je teraz veľmi veľa využívaný, ale predpokladám, že keď sa dokončí táto etapa, tak budú obyvatelia využívať úsek do Hlohovca. Lebo viacerí, ktorí cestujú alebo chodia na bicykli, chodia po hlavnej ceste, čo nie je bezpečné, a toto v podstate posilní bezpečnosť a určite to budú využívať v plnom rozsahu,“ skonštatovala.
Viskupič doplnil, že kraj plánuje na cyklomagistrále vybudovať celkovo päť úsekov za viac ako 6,5 milióna eur z eurofondov. Pre posledný úsek medzi Hlohovcom a Madunicami je pripravená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, pričom aktuálne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
Stavbu realizuje spoločnosť EUROVIA SK s plánovanou dĺžkou realizácie jeden rok. Projekt je financovaný z Programu Slovensko formou nenávratného finančného príspevku bez potreby spolufinancovania zo strany kraja.
Podľa údajov zo sčítačov zaznamenala Vážska cyklomagistrála v roku 2025 viac ako 272.000 cyklistov. Od začiatku roka 2026 evidujú už vyše 45.000 prejazdov.