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Kraj odstúpil od zmluvy na výstavbu tréningového centra v R. Sobote
Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu centra podával BBSK ešte v novembri 2024, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť koncom tohto septembra.
Autor TASR
Rimavská Sobota 4. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už má podpísanú dotáciu na výstavbu nového tréningového a rekvalifikačného centra v Rimavskej Sobote. Kraj na odobrenie financovania čakal takmer dva roky, zmluvu s vysúťaženým dodávateľom stavebných prác musel pre meškanie projektu rozviazať. Na výstavbu centra preto vypíše nový tender. Pre TASR to uviedla Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu BBSK.
Projekt tréningového centra v Rimavskej Sobote, ktoré bude spadať pod Strednú odbornú školu (SOŠ) Hnúšťa, pripravuje BBSK už vyše dvoch rokov. Centrum má priniesť materiálno-technické podmienky pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov s ohľadom na potreby zamestnávateľov v regióne. Projekt reaguje aj na príchod nemeckého investora Winkelmann, ktorý v Rimavskej Sobote tento rok spustil výrobu vo svojom novom závode.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu centra podával BBSK ešte v novembri 2024, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť koncom tohto septembra. „Dlhý proces schvaľovania na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a uzatvorenia zmluvy mal zásadný vplyv na pôvodne plánovaný harmonogram projektu, ktorý sa mal skončiť v septembri 2026,“ uviedla Čierna. BBSK na meškanie projektu upozorňoval už na jar, rezort vtedy v stanovisku pre TASR uviedol, že rozvoj odborného vzdelávania považuje za svoju prioritu a uzavretie zmluvy o dotácii očakáva v júni.
BBSK mal pre výstavbu tréningového centra vysúťaženého dodávateľa, pre meškanie projektu však musel zmluvu rozviazať. „Vysúťažený dodávateľ deklaroval neschopnosť zrealizovať dielo za zazmluvnených podmienok,“ poznamenala Čierna s tým, že kraj vyhlási nový tender, po ukončení ktorého bude možné pristúpiť k samotnej realizácii stavby.
Tréningové centrum v Rimavskej Sobote by malo vzniknúť s pomocou financovania dvoch nadväzujúcich projektov. Náklady na stavebnú časť predstavujú približne 3,3 milióna eur, materiálno-technické vybavenie by malo stáť ďalšie dva milióny. BBSK počíta s tým, že centrum by mohlo byť dokončené do konca roka 2027.
Projektom tréningového centra BBSK reaguje aj na príchod nového investora do Rimavskej Soboty.
„Zdržanie výstavby tréningového centra a nedodržanie pôvodných termínov sú predmetom priebežnej komunikácie so spoločnosťou. Pravidelnými stretnutiami a spoločným hľadaním riešení pracujeme na udržaní a posilňovaní vzájomnej dôvery aj napriek oneskoreniu projektu,“ skonštatovala Čierna s tým, že pre praktické vyučovanie boli dočasne vytvorené priestory v spoločnosti nemeckého investora i v priestoroch školy.
„Do budúcna počítame s tým, že vzdelávacie a tréningové centrum bude slúžiť nielen na prípravu žiakov pre spoločnosti strojárskeho a technologického zamerania, ale aj na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie existujúcich zamestnancov a záujemcov o rozšírenie si vzdelania. Cieľom je vytvoriť zázemie pre kvalitné odborné vzdelávanie, ktoré bude reagovať na potreby firiem a rozvoj priemyslu v regióne,“ uviedla Čierna.
Projekt tréningového centra v Rimavskej Sobote, ktoré bude spadať pod Strednú odbornú školu (SOŠ) Hnúšťa, pripravuje BBSK už vyše dvoch rokov. Centrum má priniesť materiálno-technické podmienky pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov s ohľadom na potreby zamestnávateľov v regióne. Projekt reaguje aj na príchod nemeckého investora Winkelmann, ktorý v Rimavskej Sobote tento rok spustil výrobu vo svojom novom závode.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu centra podával BBSK ešte v novembri 2024, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť koncom tohto septembra. „Dlhý proces schvaľovania na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a uzatvorenia zmluvy mal zásadný vplyv na pôvodne plánovaný harmonogram projektu, ktorý sa mal skončiť v septembri 2026,“ uviedla Čierna. BBSK na meškanie projektu upozorňoval už na jar, rezort vtedy v stanovisku pre TASR uviedol, že rozvoj odborného vzdelávania považuje za svoju prioritu a uzavretie zmluvy o dotácii očakáva v júni.
BBSK mal pre výstavbu tréningového centra vysúťaženého dodávateľa, pre meškanie projektu však musel zmluvu rozviazať. „Vysúťažený dodávateľ deklaroval neschopnosť zrealizovať dielo za zazmluvnených podmienok,“ poznamenala Čierna s tým, že kraj vyhlási nový tender, po ukončení ktorého bude možné pristúpiť k samotnej realizácii stavby.
Tréningové centrum v Rimavskej Sobote by malo vzniknúť s pomocou financovania dvoch nadväzujúcich projektov. Náklady na stavebnú časť predstavujú približne 3,3 milióna eur, materiálno-technické vybavenie by malo stáť ďalšie dva milióny. BBSK počíta s tým, že centrum by mohlo byť dokončené do konca roka 2027.
Projektom tréningového centra BBSK reaguje aj na príchod nového investora do Rimavskej Soboty.
„Zdržanie výstavby tréningového centra a nedodržanie pôvodných termínov sú predmetom priebežnej komunikácie so spoločnosťou. Pravidelnými stretnutiami a spoločným hľadaním riešení pracujeme na udržaní a posilňovaní vzájomnej dôvery aj napriek oneskoreniu projektu,“ skonštatovala Čierna s tým, že pre praktické vyučovanie boli dočasne vytvorené priestory v spoločnosti nemeckého investora i v priestoroch školy.
„Do budúcna počítame s tým, že vzdelávacie a tréningové centrum bude slúžiť nielen na prípravu žiakov pre spoločnosti strojárskeho a technologického zamerania, ale aj na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie existujúcich zamestnancov a záujemcov o rozšírenie si vzdelania. Cieľom je vytvoriť zázemie pre kvalitné odborné vzdelávanie, ktoré bude reagovať na potreby firiem a rozvoj priemyslu v regióne,“ uviedla Čierna.