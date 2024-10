Kraj opäť predáva budovu bývalého internátu ŠUP v Kremnici

Kremnica 20. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) predáva budovu bývalého internátu niekdajšej školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Kremnici. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková, obchodnú verejnú súťaž (OVS) na tento objekt vyhlásil kraj po predchádzajúcej neúspešnej súťaži po druhýkrát.



"Pred vyhlásením súťaží bol tento majetok v zmysle Stratégie nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom BBSK ponúkaný subjektom založeným BBSK, mestu Kremnica a ministerstvám, ktoré oň neprejavili záujem," konštatovala Štepáneková.



Ako sa uvádza v oznámení o vyhlásení OVS, všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku je takmer 203.000 eur. Záujemcovia o kúpu môžu svoje návrhy predkladať do 7. novembra.



Štepáneková priblížila, že budovu tzv. starého internátu mal v nájme od roku 2011 bývalý zriaďovateľ súkromnej školy. Ten ju dlhodobo využíval len ako sklad neupotrebiteľných vecí bez aktívneho napojenia na energie a bez vynakladania nákladov na jej údržbu. Po zániku súkromnej školy a ukončení nájomného vzťahu prebral v júli 2023 opäť do svojej správy tento majetok BBSK. OVS na prevod areálu schválilo krajské zastupiteľstvo ešte v marci tohto roka.



Okrem spomínanej budovy prevzal BBSK späť do svojej správy po bývalom nájomcovi a zriaďovateľovi školy aj ostatné budovy, a to hlavnú historickú budovu, kde sídlili súkromná umelecká škola a súkromné gymnázium, budovy bývalých dielní a budovy tzv. nového internátu.



"Budovám sa v správe bývalého nájomcu nedostávalo adekvátnej údržby, preto je v prvom rade potrebné zabezpečiť ich tak, aby nedochádzalo k ich ďalšej degradácii. O ich ďalšom využití zatiaľ rozhodnuté nie je, v zmysle schválenej stratégie však bude uprednostnený verejnoprospešný účel," poznamenala Štepáneková.