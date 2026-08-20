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Štvrtok 20. august 2026
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Kraj opraví niekoľko úsekov ciest na Orave za zhruba 450.000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Opravy sa dotknú úseku cesty III/2274 Oravská Jasenica - Beňadovo - Mútne v dĺžke 1920 metrov i úseku cesty III/2274 Beňadovo - Breza v dĺžke 700 metrov.

Autor TASR
Námestovo 20. augusta (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje v blízkej dobe opraviť niekoľko úsekov ciest na Orave. V okrese Námestovo chce opraviť cesty v celkovej dĺžke 3225 metrov v predpokladanej hodnote 453.612,75 eura. Na jeden úsek ešte nie je ukončené verejné obstarávanie. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, opravy budú financované z vlastných zdrojov kraja.

Opravy sa dotknú úseku cesty III/2274 Oravská Jasenica - Beňadovo - Mútne v dĺžke 1920 metrov i úseku cesty III/2274 Beňadovo - Breza v dĺžke 700 metrov, na ktorý ešte prebieha vyhodnocovanie verejného obstarávania. Posledný opravovaný úsek bude na ceste III/2270 Novoť - Zákamenné v dĺžke 605 metrov. Dané úseky ciest tretích tried sú momentálne podľa ŽSK v nevyhovujúcom a havarijnom technickom stave.

Na jednotlivých úsekoch dôjde k súvislému položeniu asfaltového koberca. „Predpoklad začatia prác je prvý septembrový týždeň. Doba realizácie je 30 dní, predpokladáme v prípade priaznivých klimatických podmienok, že práce prebehnú počas dvoch týždňov,“ spresnila Lacová s tým, že práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia.

V tomto roku plánuje ŽSK v okrese Námestovo vykonať ešte stavebné úpravy na moste ponad Oravskú priehradu v katastrálnom území Námestova v predpokladanej hodnote 320.000 eur.
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