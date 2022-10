Kraj opravil cesty a mosty v okrese Stará Ľubovňa za vyše 1,6 mil. eur

Prešov 3. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v Staroľubovnianskom okrese zrekonštruoval ďalších približne 6,5 kilometra (km) ciest a dva mosty. Na cestné akcie využil výlučne vlastné zdroje vo výške 1,6 milióna eur. Do užívania bolo podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej v piatok (30. 9.) odovzdaných päť rôznych úsekov.



"Rekonštrukciou prešli aj dva 70-ročné mostné objekty, ktoré sa nachádzali v zlom stavebno-technickom stave, a to priamo v centre okresného mesta a v obci Jarabina," priblížila Jeleňová.



"Vyše 33 metrov dlhé premostenie nad Jakubiankou, ktoré sa nachádza priamo v Starej Ľubovni, je modernejšie a bezpečnejšie. Vďaka zdrojom kraja vo výške viac ako 370.000 eur sme zabezpečili komplexnú obnovu, nový vzhľad, ale hlavne predĺžili životnosť tohto frekventovaného mosta. Samozrejme, opravili sme aj priľahlé úseky ciest v celkovej dĺžke 722 metrov," priblížil projekt modernizácie mosta predseda PSK Milan Majerský.



Krajská samospráva zainvestovala v Staroľubovnianskom okrese aj do opravy ďalšieho mosta, konkrétne v obci Jarabina. Jeho oprava sa realizovala za 100 kalendárnych dní a vyžiadala si investíciu vo výške 230.000 eur.



V okrese boli podľa Jeleňovej zmodernizované a opravené viaceré cestné úseky. Finalizuje sa rekonštrukcia viac ako 1,3 km dlhého úseku cesty tretej triedy v Jarabine, kde kraj preinvestoval takmer 206.000 eur. Zistené poruchy boli odstránené na viac ako 1,2 km dlhom úseku cesty tretej triedy Jarabina – Litmanová. V rámci tejto investičnej akcie sa taktiež zrekonštruovali štyri priepusty. To všetko za takmer 178.000 eur.



Na cestách v obciach Jarabina a Kremná sa po povodni odstránil havarijný stav. Zároveň sa v Kremnej vystaval oporný múr na zastabilizovanie svahu a vybudoval odvodňovací rigol. Výška investície do týchto opráv z rozpočtu PSK predstavuje vyše 215.000 eur.



"Nový asfalt má aj takmer 1,3 km dlhý úsek Nová Ľubovňa-Kolačkov, a tiež Stará Ľubovňa-Jakubany, kde sa opravilo takmer 1,4 km. Použili sme na to zdroje vo výške viac ako 430.000 eur, keďže tieto cesty si už žiadali rekonštrukčný zásah," doplnil Majerský.



Celkovo sa v okrese Stará Ľubovňa za posledných päť rokov podarilo podľa Jeleňovej opraviť a zrekonštruovať 45 km ciest a 12 mostov za 10,5 milióna eur.