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Prešovský kraj otvorí sezónu na lanovke Ski Lysá Drienica
Lanovka Lysá - Drienica sprístupňuje pohorie Čergov pre všetky kategórie návštevníkov od rodín s deťmi až po náročných športovcov.
Autor TASR
Prešov 18. júna (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) oficiálne otvorí letnú turistickú a cyklistickú sezónu na lanovke Ski Lysá Drienica. Verejnosť sa počas nedele (21. 6.) môže tešiť na jazdu najdlhšou lanovkou na Slovensku, ale aj na traily, cyklookruh, testovanie bicyklov či na prechod novým zábavno-náučným chodníkom Čergova. Kraj podujatie pripravuje s najväčším cyklistickým portálom na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Stredisko ponúka ideálne podmienky aj pre cyklistov, ktorí majú k dispozícii ľahké či pokročilé cyklistické traily a hustú sieť cyklotrás v okolí. Návštevníci budú môcť využiť služby miestnej požičovne bicyklov, zúčastniť sa na spoločnom cyklookruhu, absolvovať jazdy na trailoch pod dohľadom skúsených inštruktorov alebo otestovať bicykle svetových značiek priamo v teréne,“ uviedla Jeleňová.
Pre peších turistov sú pripravené organizované výlety so sprievodcami, ktorí predstavia lokálne prírodné krásy z novej perspektívy.
„Rodiny s deťmi ocenia sprievodné detské aktivity a bohatú gastrozónu s občerstvením, ako aj otvorenie zábavno-náučného chodníka Čergov v réžii Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region, ktoré je naplánované o 11.00 h pri hornej stanici lanovky Drienica - Lysá,“ doplnila Jeleňová.
Lanovka Lysá - Drienica sprístupňuje pohorie Čergov pre všetky kategórie návštevníkov od rodín s deťmi až po náročných športovcov. PSK do jej znovuotvorenia investoval 500.000 eur a oficiálne sprístupnil v septembri minulého roka. Oficiálne spustenie lanovky si môžu návštevníci podľa Jeleňovej užiť v nedeľu v čase od 10.00 do 16.00 h.
„Stredisko ponúka ideálne podmienky aj pre cyklistov, ktorí majú k dispozícii ľahké či pokročilé cyklistické traily a hustú sieť cyklotrás v okolí. Návštevníci budú môcť využiť služby miestnej požičovne bicyklov, zúčastniť sa na spoločnom cyklookruhu, absolvovať jazdy na trailoch pod dohľadom skúsených inštruktorov alebo otestovať bicykle svetových značiek priamo v teréne,“ uviedla Jeleňová.
Pre peších turistov sú pripravené organizované výlety so sprievodcami, ktorí predstavia lokálne prírodné krásy z novej perspektívy.
„Rodiny s deťmi ocenia sprievodné detské aktivity a bohatú gastrozónu s občerstvením, ako aj otvorenie zábavno-náučného chodníka Čergov v réžii Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region, ktoré je naplánované o 11.00 h pri hornej stanici lanovky Drienica - Lysá,“ doplnila Jeleňová.
Lanovka Lysá - Drienica sprístupňuje pohorie Čergov pre všetky kategórie návštevníkov od rodín s deťmi až po náročných športovcov. PSK do jej znovuotvorenia investoval 500.000 eur a oficiálne sprístupnil v septembri minulého roka. Oficiálne spustenie lanovky si môžu návštevníci podľa Jeleňovej užiť v nedeľu v čase od 10.00 do 16.00 h.