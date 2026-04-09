Kraj otvorí zrevitalizovaný historický kaštieľsky park v Stupave
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvorí v sobotu 18. apríla kompletne zrevitalizovaný historický kaštieľsky park v Stupave. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. S obnovou zanedbaného areálu začal kraj v roku 2022, cieľom bolo vrátiť parku jeho pôvodný anglický charakter, ale aj posilniť jeho ekologickú funkciu. Výdavky dosiahli 3,14 milióna eur, z toho viac ako 2,5 milióna eur išlo z eurofondov.
„Stupavský park dnes nie je len obnovenou historickou pamiatkou. Je to živý verejný priestor, ktorý spája krásu, oddych aj rešpekt k prírode. Podarilo sa nám vrátiť mu pôvodný anglický ráz, obnoviť jeho kultúrnu hodnotu a zároveň ho pripraviť na výzvy dneška, od klimatickej zmeny po potrebu kvalitného a bezpečného priestoru,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Súčasťou otvorenia budú aj komentované prehliadky parku, počas ktorých sa návštevníci dozvedia viac o histórii, jeho drevinách, faune i samotnej revitalizácii. Na tie je však potrebná registrácia. Chýbať nebude ani panelová diskusia v Ekocentre Stupava, prístupná bude bez registrácie.
Rekonštrukcia zahŕňala revitalizáciu zelene, obnovu architektonických prvkov, vodných prvkov aj modernizáciu infraštruktúry. Odstránené boli poškodené a nevhodné dreviny, preriedené husté porasty a zvýraznené vzácne stromy, najmä platany. Zlepšili sa výhľady na kaštieľ a jazierko, ktoré patria k dominantám parku.
Súčasťou revitalizácie boli aj sadovnícke úpravy vrátane výsevu trávnikov, výsadby trvaliek a doplnenia ekostabilizačných prvkov. Opravené bolo aj povodňou poškodené murivo pri susedných záhradách. Dokončené sú mlatové chodníky, drevený chodník v mokradi, osvetlenie aj kamerový systém. Obnovený je tiež historický vodopád, prepojenie medzi jazerom a vodným prvkom. V parku vzniklo aj nové lapidárium.
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia a jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Ako významný príklad anglického parku v regióne zohrával dôležitú úlohu nielen v dejinách krajinnej architektúry, ale aj v spoločenskom živote mesta. Počas dlhých rokov však podľa kraja trpel nedostatočnou údržbou, prestarnutou vegetáciou aj tlakom okolitej zástavby. Postupne strácal schopnosť ochladzovať prostredie, zadržiavať vodu a bezpečne slúžiť verejnosti.
