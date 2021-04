Kraj otvoril nové vakcinačné centrum v Revúcej, celkovo ich má šesť

Revúca 9. apríla (TASR) – V poradí svoje šieste vakcinačné centrum otvoril v piatok v Revúcej Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Očkovací tím lekárov a sestier doň poskytla Nemocnica s poliklinikou Revúca.



„Som rád, že iniciatíva, ktorú sme spolu s BBSK začali, sa dotiahla do úspešného konca a ľudia už nebudú musieť za vakcínou cestovať do Banskej Bystrice alebo Rožňavy. Verím, že budeme mať dostatok vakcín aj záujemcov o očkovanie a že sa nám podarí získať aj iné očkovacie látky pre ľudí nad 60 rokov,“ uviedol primátor mesta Július Buchta.



Podľa BBSK však otvorenie vakcinačného centra skomplikovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) tým, že pre ľudí neotvorilo registráciu na svojich stránkach. V Revúcej tak očkovali náhradníkov, ktorí sa prihlásili cez stránku kraja nahradnici.sk.



„Hoci ministerstvo nám vakcíny dodalo, NCZI neotvorilo na svojich stránkach možnosť registrovať sa do Revúcej na očkovanie. Mali sme všetko pripravené, akurát sme nemali žiadnych objednaných ľudí. Tu sa opäť ukázala dôležitosť systému náhradníkov, ktorý BBSK spustil takmer už pred mesiacom,“ povedal pri otvorení centra predseda BBSK Ján Lunter.



Zároveň zdôraznil, že systém nahradnici.sk je vytvorený tak, aby ľudí prioritizoval v súlade s platnou vyhláškou ministerstva zdravotníctva. „Nemôže sa teda stať, že by mladší predbehli starších či ľudí so závažnými diagnózami,“ dodal Lunter.