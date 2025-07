Kraj otvoril nový most medzi Mokrancami a Buzicou, práce sa natiahli

Mokrance 24. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vo štvrtok oficiálne uviedol do prevádzky nový most na ceste tretej triedy III/3310 za obcou Mokrance v okrese Košice-okolie. Išlo o kompletnú rekonštrukciu objektu cez rieku Čečanka. Ako informoval predseda KSK Rastislav Trnka, kraj to stálo takmer 662.000 eur.



Ukončením prác sa plnohodnotne obnovilo dopravné spojenie medzi Mokrancami a Buzicou bez nutnosti obchádzok či využívania dočasného mostného provizória. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Projekt podľa kraja zahŕňal náročné mesiace prípravy, výstavby a technických prekážok.



„Ďakujem za trpezlivosť obyvateľom dotknutých obcí a všetkým motoristom. Dnes však môžeme povedať, že most je hotový, kvalitný a bezpečný. Hoci sa práce výrazne natiahli, prioritou bola jednoznačne kvalita a spoľahlivosť diela,“ uviedol Trnka.



Vybudované boli nové opory mosta, nosná železobetónová konštrukcia, kompletné cestné napojenie, drenážne a odvodňovacie systémy, ako aj bezpečnostné prvky vrátane zábradlí a zvodidiel. Počas výstavby bolo k dispozícii dočasné mostné provizórium.



Realizácia projektu si vyžiadala viac času, než sa plánovalo. „Dôvodom boli nepredvídateľné práce navyše a dielo tak nebolo možné zrealizovať podľa podmienok dohodnutých v zmluve s prvým zhotoviteľom z hľadiska finančného ani časového. To viedlo k dohode o ukončení zmluvy so zhotoviteľom,“ uviedol KSK. Počas búracích prác mala zostať podľa schválenej projektovej dokumentácie čiastočne pôvodná spodná stavba. Zistilo sa však výrazné poškodenie drieku a základových pásov. „Bolo nutné vybúrať kompletne celú spodnú stavbu. Tieto zmeny si vyžiadali prepracovanie projektovej dokumentácie a následne nové verejné obstarávanie na ďalšieho zhotoviteľa, ktorý začal s prácami v júli 2024,“ doplnil kraj.



Nový most je jednopólový s dĺžkou 20 metrov, dĺžka premostenia je viac ako desať metrov. „Je to klasický most z mostných prefabrikátov. Bolo zložitejšie založenie mosta na pilótach pre zvýšenú hladinu spodnej vody,“ priblížil pre novinárov výrobno-technický riaditeľ spoločnosti Dopravné staviteľstvo Bardejov Vladimír Paľo.



Otvorenie nového mosta privítal aj starosta Mokraniec Gábor Szalay. Poukázal na význam tohto cestného prepojenia, ktoré obyvatelia regiónu často využívajú, či už v smere na Moldavu nad Bodvou, alebo do priemyselného parku Kechnec.