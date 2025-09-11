< sekcia Regióny
Kraj otvoril pre okres Michalovce špeciálnu dotačnú výzvu
Predstavitelia Košického kraja, zástupcovia mesta Michalovce, starostovia obcí z okresu, ako aj predstavitelia miestnych inštitúcií a organizácií sa stretli vo štvrtok v Michalovciach.
Autor TASR
Michalovce 11. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) vyčlenil na podporu okresu Michalovce dotáciu vo výške 100.000 eur v rámci diskusií s regionálnymi partnermi. Kraj prispeje napríklad na projekty zamerané na regionálny rozvoj, ochranu životného prostredia, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vedu, výskum a vzdelávanie, ako aj tradičnú ľudovú kultúru. Ako pre TASR uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, tieto prostriedky budú len dopĺňať ďalšie dotačné výzvy.
Predstavitelia KSK, zástupcovia mesta Michalovce, starostovia obcí z okresu, ako aj predstavitelia miestnych inštitúcií a organizácií sa stretli vo štvrtok v Michalovciach. „Míľnikmi pre nás bude to, aby sme pomohli rozbehnúť cestovný ruch na Zemplínskej šírave, potrebujeme zrekonštruovať krajskú hvezdáreň a v oblasti cestnej infraštruktúry nás čaká rekonštrukcia takmer desiatich mostov a niekoľkých úsekov ciest,“ uviedol Trnka. Medzi kľúčové projekty na rozvoj Šíravy označil promenádu, prístavisko v spolupráci so súkromným sektorom a cyklomagistrálu.
Primátor Michaloviec a predseda Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín Miroslav Dufinec uviedol, že rozvoju okresu by pomohlo, keby sa rozhýbali regionálne eurofondy, ktoré sú cez integrované územné investície vyčlenené pre KSK. „Vidíme naozaj veľkú diskrepanciu medzi tým, ako sú obce pripravené, a tým, akým pomalým tempom sa veci posúvajú tak, aby sa vôbec začalo s realizáciou konkrétneho projektu. Toto by sme boli radi, keby sa zlepšilo. Ale to je skôr otázka na štát, na to, akým spôsobom vie ministerstvo rýchlejšie alebo flexibilnejšie reagovať na dopyty z územia,“ dodal.
V diskusii sa zaoberali aj dopravnou infraštruktúrou, stavom ciest a mostov či o sociálnych službách. „V tomto volebnom období KSK prišiel alebo ešte príde o takmer 200 miliónov eur, ktoré nám boli odobraté z podielových daní alebo rôznymi inými opatreniami zo strany štátu. Buď nám tieto peniaze vôbec neprišli, alebo nám vznikli nové náklady. Ide teda o objem peňazí, ktorý mohol byť použitý na investície a kapitálové výdavky,“ uzavrel Trnka. Najbližšie plánuje kraj diskusiu v okrese Rožňava.
