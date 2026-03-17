< sekcia Regióny
Kraj otvoril v Košiciach nové priestory služby včasnej intervencie
Autor TASR
Košice 17. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) otvoril nové priestory Služby včasnej intervencie Domko - Domov sociálnych služieb (DSS) Košice. Služba už takmer desať rokov poskytuje odbornú a ľudskú podporu rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom.
Nové priestory sa nachádzajú na ulici Komenského 2 v areáli Strednej priemyselnej školy (SPŠ) Strojníckej. KSK informoval, že do ich vybudovania a vybavenia investoval spolu viac ako 300.000 eur. Ďalších 7580 eur išlo z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Priestory otvorili v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej práce.
Služba včasnej intervencie funguje v Košickom kraji od 1. februára 2017 a postupne sa stala dôležitou súčasťou systému sociálnych služieb. V súčasnosti ju zabezpečuje tím siedmich odborných poradkýň, ktoré pravidelne sprevádzajú 77 rodín. „Od vzniku služby bolo v kraji podporených 343 rodín, ktorým pomohla zvládnuť náročné obdobia a posilniť stabilitu rodinného prostredia,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Podstatou služby je včasná, individuálna a citlivá pomoc rodinám s deťmi do siedmich rokov, u ktorých sa objavilo vývinové oneskorenie alebo zdravotné znevýhodnenie. Odborný tím pracuje najmä v prirodzenom prostredí rodiny, podporuje rodičovské kompetencie a prispieva k dlhodobej kvalite života detí aj ich rodičov.
„Keď sa rodine narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, rozhoduje čas. Včasná intervencia prináša rodičom pocit bezpečia, oporu a deťom šancu na čo najlepší vývin. Košický samosprávny kraj túto službu rozvíja dlhodobo a systematicky, aby rodiny v kľúčových momentoch mali istotu, že na svoju situáciu nie sú samy,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Z praxe vyplýva, že rodiny sa na službu často obracajú v období neistoty. Nové priestory vytvárajú lepšie zázemie pre odbornú prácu a zároveň umožňujú ďalší rozvoj a dostupnosť služby pre rodiny v celom kraji. Služba je poskytovaná bezodplatne.
„Dnes má Služba včasnej intervencie stabilné a rešpektované miesto v systéme podpory pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo rizikom vo vývine v celom Košickom samosprávnom kraji. Každý deň vidíme konkrétne výsledky našej práce - v posilnených rodičoch, v pokrokoch detí, i v spätných väzbách rodín,“ priblížila vedúca Služby včasnej intervencie Domko - DSS Lenka Škripko Bukovanská.
