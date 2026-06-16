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Kraj otvoril v Žiari nad Hronom všeobecnú ambulanciu pre dospelých
Ide o 14. ambulanciu v poradí, ktorú kraj za posledných sedem rokov založil a tento rok plánuje kraj otvoriť ešte ďalšie dve.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 16. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Predseda BBSK Ondrej Lunter v utorok informoval, že zdravotnú starostlivosť v nej zabezpečuje Daniela Pružincová, ktorá má bohaté skúsenosti z pôsobenia na oddelení nemocnice, v ambulancii aj záchrannej službe.
Lunter priblížil, že ambulancia je otvorená od začiatku júna a hneď v prvých dňoch fungovania o ňu prejavili záujem mnohí pacienti. „Je to ambulancia, kde nábor pacientov prebieha veľmi rýchlo,“ poznamenal s tým, že k dnešnému dňu už má viac ako 200 zaregistrovaných pacientov. Nová lekárka ordinuje od pondelka do štvrtka. Predseda kraja zároveň dodal, že ide o 14. ambulanciu v poradí, ktorú kraj za posledných sedem rokov založil a tento rok plánuje kraj otvoriť ešte ďalšie dve.
Lunter priblížil, že ambulancia je otvorená od začiatku júna a hneď v prvých dňoch fungovania o ňu prejavili záujem mnohí pacienti. „Je to ambulancia, kde nábor pacientov prebieha veľmi rýchlo,“ poznamenal s tým, že k dnešnému dňu už má viac ako 200 zaregistrovaných pacientov. Nová lekárka ordinuje od pondelka do štvrtka. Predseda kraja zároveň dodal, že ide o 14. ambulanciu v poradí, ktorú kraj za posledných sedem rokov založil a tento rok plánuje kraj otvoriť ešte ďalšie dve.