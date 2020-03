Banskobystrický kraj pilotne spustil donášku potravín pre seniorov

Banská Bystrica 24. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spustil od utorka donášku potravín pre seniorov, zatiaľ pilotne pre okresy Brezno a Banská Bystrica. Seniori a ľudia, ktorí patria k rizikovým skupinám ohrozeným ochorením COVID-19, môžu telefonovať na bezplatné číslo 0800 221 235, v pracovné dni od 8.00 do 15.00 h, a objednať si domov donášku potravín. Kraj ju zabezpečí spolu s dobrovoľníkmi na druhý pracovný deň. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



"Veríme, že služba pomôže zostať najohrozenejším skupinám obyvateľov v bezpečí svojich domov a prekonať túto krízu bez toho, aby sa vystavovali zvýšenému nebezpečenstvu," konštatoval šéf kraja Ján Lunter s tým, že od budúceho týždňa, v prípade bezproblémovej skúšobnej prevádzky, by mala byť služba k dispozícii pre celý samosprávny kraj.



"Objednávka je obmedzená na potraviny, ktoré nie je nutné uchovávať v chlade. Stačí, ak seniori zavolajú na bezplatnú linku a operátori objednávku zadajú priamo do systému obchodného reťazca. Dobrovoľníci v obchode nákup zabalia a nasledujúci pracovný deň ho doručia," vysvetlila Zuzana Lafférsová, ktorá má tento projekt dobrovoľníkov na starosti.



Za nákup budú záujemcovia platiť pri donáške. Okrem hotovosti môžu využiť aj platbu kartou.