Kraj pilotným projektom zlepšil školskú dochádzku žiakov v Jelšave
Vďaka systémovej zmene sa v školách na Gemeri výrazne znížil počet absentujúcich detí.
Autor TASR
Jelšava 1. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Organizátor IDS BBSK, ktorý zastrešuje regionálnu autobusovú dopravu v kraji, spustili vlani na jar v Jelšave a Sirku pilotný projekt zameraný na zlepšenie školskej dochádzky. Vďaka systémovej zmene sa v školách na Gemeri výrazne znížil počet absentujúcich detí, ktoré na vyučovaní často chýbali pre nedostatok peňazí na autobusový lístok. Na tlačovej konferencii v Jelšave o tom v pondelok informoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že projekt aktuálne rozširujú v troch okresoch.
Problém s povinnou školskou dochádzkou sa podľa predsedu BBSK vyskytuje v rámci celého Slovenska, prítomný je často u detí z vylúčených komunít. V Banskobystrickom kraji je situácia najhoršia na juhu a východe, dôvodom je najmä chudoba, nedostatočná finančná gramotnosť a sociálne vylúčenie.
Napriek tomu, že existuje štátna dotačná schéma na hradenie nákladov na dochádzku do školy, rodičia si podľa Luntera často nedokážu peniaze rozpočítať na celý mesiac, prípadne nemajú dostatočné digitálne zručnosti, aby deťom kúpili lístky či dobili kredit. Organizátor BBSK spolu s Úradom BBSK preto vlani na jar v Jelšave a Sirku spustili pilotný projekt s názvom Bez prekážok do školy, ktorý malou systémovou zmenou pomáha žiakom s dopravou do škôl.
„Dieťa dostane dopredu nabitú kartu na dopravu, to znamená, že má istotu, že keď nastúpi do autobusu, peniaze tam bude mať a môže chodiť celý mesiac do školy. Následne už len v pozadí v elektronickom systéme dôjde k preúčtovaniu. Peniaze, ktoré sme ako keby kreditovali, budú uhradené zo štátnej dotácie,“ vysvetlil Lunter s tým, že registrácia detí sa realizuje priamo v školách.
Do pilotnej fázy projektu boli od jari zapojené dve základné školy (ZŠ) v Jelšave a Sirku, celkovo išlo o približne 200 detí z Gemera. „V Sirku sa počet neospravedlnených hodín medziročne znížil o takmer polovicu, zo 6187 na 3467. V Jelšave sa počet detí, ktoré vymeškali aspoň jeden deň, medziročne znížil zo 126 na 83. Počet cestujúcich detí na autobusových linkách do ZŠ Jelšava sa zvýšil o 32 percent a v Sirku dokonca o 70 percent,“ priblížil predseda BBSK.
Podľa slov riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Jelšave Andrei Houškovej došlo v uplynulých rokoch, po pandémii COVID-19, k výraznému poklesu dochádzky žiakov, a to najmä u detí z marginalizovaných komunít. „Počas minulého školského roka sme postupne identifikovali bariéry, ktoré im v tom bránili a snažili sme sa hľadať na každú riešenie. Jednou z najdôležitejších bariér bolo práve to, že deti nemali za čo cestovať do školy,“ skonštatovala riaditeľka s tým, že škola v rámci ďalších opatrení poskytuje žiakom i desiatu.
Krajský projekt zameraný na pomoc deťom s dochádzkou do školy víta aj riaditeľ základnej školy v Sirku Ľubomír Jambrich, podľa ktorého systém pomohol odbremeniť aj samotných učiteľov. „Predtým sme cestovné vyplácali každý mesiac, rodičia mali prísť v určitú hodinu, ale často sa stávalo, že chodili celý deň aj dva dni a nám to narušilo vyučovanie,“ vysvetlil Jambrich.
Osvedčený a vyskúšaný projekt aktuálne BBSK rozširuje v rámci troch okresov, kde je problém s dochádzkou detí najvýraznejší. Okrem okresu Revúca ide o okresy Rimavská Sobota a Krupina. „Záujem zatiaľ prejavilo 12 nových škôl, odhadom zapojíme ďalších 640 žiakov. Našim cieľom je, aby na jar budúceho roku sme mohli povedať, že tento systém ponúkame a aktívne využívame vo všetkých základných školách na území celého kraja,“ doplnil Lunter.
