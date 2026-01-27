< sekcia Regióny
Kraj plánuje na ceste v Opatovciach nad Nitrou postaviť nový most
Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že nový mostný objekt bude mať dĺžku 120 metrov a bude mať obojsmernú premávku.
Autor TASR
Opatovce nad Nitrou 27. januára (TASR) - Mostné teleso na ceste III/1773 v Opatovciach nad Nitrou (okres Prievidza) nahradí nová stavba. Výstavbu mosta chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z Programu Slovensko, náklady na stavbu odhadol na viac ako 2,5 milióna eur. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a zabezpečenie realizácie projektu schválilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní v pondelok (26. 1.).
„Stavba rieši výstavbu nového mostného objektu ponad rieku Nitra v mieste existujúceho mosta. Existujúci mostný objekt z roku 1960 bude zbúraný a nahradený novým,“ uviedla krajská samospráva.
Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že nový mostný objekt bude mať dĺžku 120 metrov a bude mať obojsmernú premávku. „Na stavbu máme právoplatné stavebné povolenie, podpísal som aj súhlas na verejné obstarávanie,“ doplnil Baška s tým, že po obstarávaní a schválení žiadosti by chcel TSK začať s prácami ešte v tomto roku.
Asanáciu objektu odôvodnil kraj jeho veľmi zlým stavebno-technickým stavom a nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. „Z hľadiska stavebno-technického stavu je most na pokraji svojej životnosti. Na nosnej konštrukcii sa vyskytuje viacero závažných porúch, ktorých sanácia by bola neefektívna. Patria sem najmä statické trhliny, korózia hlavnej výstuže, opadávanie a rozpad betónu,“ priblížila krajská samospráva.
Z priestorového hľadiska je na moste podľa nej možná premávka iba v jednom jazdnom pruhu, nakoľko šírka vozovky je len 4,5 metra a celková šírka mosta je 5,7 metra. Konštrukcia mosta zároveň neumožňuje jeho rozšírenie. Stavba tiež nemá chodníky, na prechod chodcov popri ceste slúži samostatná oceľová lávka vo vlastníctve obce.
TSK sa bude o financie uchádzať z výzvy, ktorá je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest druhej a tretej triedy. Ide o projekt financovaný zo zdrojov integrovaných územných investícií. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 2.508.801,38 eura, NFP bude kraj žiadať vo výške 2.308.097,27 eura, na financovaní sa bude podieľať sumou 200.704,11 eura.
„Stavba rieši výstavbu nového mostného objektu ponad rieku Nitra v mieste existujúceho mosta. Existujúci mostný objekt z roku 1960 bude zbúraný a nahradený novým,“ uviedla krajská samospráva.
Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že nový mostný objekt bude mať dĺžku 120 metrov a bude mať obojsmernú premávku. „Na stavbu máme právoplatné stavebné povolenie, podpísal som aj súhlas na verejné obstarávanie,“ doplnil Baška s tým, že po obstarávaní a schválení žiadosti by chcel TSK začať s prácami ešte v tomto roku.
Asanáciu objektu odôvodnil kraj jeho veľmi zlým stavebno-technickým stavom a nevyhovujúcim šírkovým usporiadaním. „Z hľadiska stavebno-technického stavu je most na pokraji svojej životnosti. Na nosnej konštrukcii sa vyskytuje viacero závažných porúch, ktorých sanácia by bola neefektívna. Patria sem najmä statické trhliny, korózia hlavnej výstuže, opadávanie a rozpad betónu,“ priblížila krajská samospráva.
Z priestorového hľadiska je na moste podľa nej možná premávka iba v jednom jazdnom pruhu, nakoľko šírka vozovky je len 4,5 metra a celková šírka mosta je 5,7 metra. Konštrukcia mosta zároveň neumožňuje jeho rozšírenie. Stavba tiež nemá chodníky, na prechod chodcov popri ceste slúži samostatná oceľová lávka vo vlastníctve obce.
TSK sa bude o financie uchádzať z výzvy, ktorá je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest druhej a tretej triedy. Ide o projekt financovaný zo zdrojov integrovaných územných investícií. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 2.508.801,38 eura, NFP bude kraj žiadať vo výške 2.308.097,27 eura, na financovaní sa bude podieľať sumou 200.704,11 eura.