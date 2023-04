Kraj plánuje na gymnáziu v Starej Ľubovni vybudovať novú telocvičňu

Stará Ľubovňa 19. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje na Gymnáziu Terézie Vansovej v Starej Ľubovni vybudovať novú telocvičňu. Na projekt sa uchádza aj o zdroje z Fondu na podporu športu. Investičný zámer a zároveň žiadosť o dotáciu tento týždeň na zastupiteľstve schválili krajskí poslanci. Rozpočet projektu je celkovo 2,25 milióna eur.



Krajská samospráva na investíciu vyčlenila z rozpočtu 1,15 milióna eur, zvyšok chce dofinancovať z príspevku z výzvy Fondu na podporu šport vyhlásenej koncom minulého roka. "Zameraná je na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry," uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. Cieľom je jednak budovanie nových športových objektov, ako aj skvalitnenie technickej úrovne existujúcich športovísk. Fond alokoval na program podľa tejto výzvy 17,6 milióna eur. Príspevok môžu uchádzači čerpať do konca roka 2025. Nová telocvičňa bude podľa Jeleňovej slúžiť žiakom školy počas vyučovania a využívať ju bude môcť aj široká verejnosť.



Zámer PSK pozitívne vníma riaditeľka školy Klaudia Satkeová a očakáva vznik moderného kvalitného športoviska, ktoré bude svojimi rozmermi vyhovovať viacerým kolektívnym športom. "Niektoré miestne základné školy majú zriadené aj športové triedy, týmto žiakom a záujemcom o štúdium na našej škole by sme radi vytvorili podmienky na ďalší talentový rozvoj," uviedla pre TASR riaditeľka. O využívanie nového športoviska podľa nej už teraz prejavili záujem viaceré športové kluby i centrum voľného času. Priestory chce škola využívať aj na školské a kultúrne akcie.



Súčasťou telocvične má byť zázemie pre učiteľov, verejnosť i žiakov, náraďovňa, technická miestnosť i sklad. Satkeová dodala, že na druhom podlaží budú hľadisko, zasadačka a šatňa. Telocvičňa má disponovať i teleskopickým hľadiskom s predpokladanou kapacitou 185 ľudí a súčasťou stavby bude tiež terasa.



"Hodiny telesnej a športovej výchovy v súčasnosti prebiehajú v telocvični s rozmermi 8,50 krát 17,50 metra, ktorá nespĺňa kritéria klasického volejbalového ihriska, a teda ani žiadnej inej kolektívnej hry. V súčasnosti registrujeme snahu ministerstva o zvýšenie počtu hodín telesnej a športovej výchovy o jednu hodinu. V existujúcom stave pri počte viac 330 žiakov by sme túto zvýšenú hodinu v našich priestoroch nedokázali zabezpečiť," zdôvodnila Satkeová potrebu výstavby novej telocvične. Dodala, že žiaci majú v súčasnosti k dispozícii malú svojpomocne vybudovanú posilňovňu a využívajú tiež vonkajšie multifunkčné ihrisko a cyklotrasu pri rieke Poprad.