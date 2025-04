Kraj plánuje pokračovať v obnove historických kultúrnych pamiatok

Bratislava/Senec/Svätý Jur 18. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje aj tento rok pokračovať v obnove historických kultúrnych pamiatok. Pri obnovenej synagóge v Senci sa chce v ďalšom kroku zamerať na tzv. mikve, teda rituálne kúpele. Ďalší plánovaný projekt sa týka schátranej synagógy vo Svätom Jure. Pre TASR to uviedol predseda BSK Juraj Droba.



„Pokračujeme v obnove synagógy v Senci. Na rad príde tzv. mikve, čo je priestor pre tradičné židovské kúpele. Znalci židovskej histórie nám hovoria, že najbližšie porovnateľné, rozsahom aj krásou, je až mikve vo Viedni,“ skonštatoval Droba.



Obnovenú židovskú synagógu v Senci otvorili vlani v septembri. Obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky schválili krajskí poslanci ešte v októbri 2012, so samotnou rekonštrukciou sa začalo v roku 2018. Jej cieľom bolo popri záchrane pamiatkových hodnôt aj vytvorenie kultúrneho centra, ktoré bude saturovať potreby obyvateľov mesta Senec, ale aj širšieho regiónu. Budova má po mnohých desiatkach rokoch chátrania nový „šat“ i využitie, priestor môže byť využívaný pre kultúru, koncerty, výstavy či diskusie.



Bratislavský kraj sa chce zároveň zamerať aj na schátraný objekt synagógy vo Svätom Jure. Tento rok by mal byť najmä o projektovej dokumentácii, ešte vlani predstavili víťaza architektonickej súťaže na jej obnovu. Podľa šéfa BSK sa stane veľmi dôležitým pamätníkom, keďže v minulosti sa do nej uchýli aj rabín Chatam Sofer. Synagóga vo Svätom Jure patrí medzi najstaršie na Slovensku.



„Židovstvo je taká istá súčasť kraja ako rakúsko-uhorská alebo maďarská história, nemecká alebo slovenská. V rámci regiónu tu bolo vždy miesto, kde fungovala perfektná symbióza medzi Slovákmi, Čechmi, Maďarmi, Nemcami, Rakúšanmi, Židmi, Chorvátmi a mnohými ďalšími etnikami,“ podotkol Droba.



Bratislavský kraj venuje tiež pozornosť revitalizácii zámockých parkov v Malinove a Stupave.