Kraj plánuje výstavbu zariadenia sociálnych služieb vo Svätom Antone

Svätý Anton 9. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK) plánuje výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica. Do zariadenia plánuje presunúť klientov Domova Márie na Drieňovej ulici v Banskej Štiavnici. Súčasné priestory zariadenia nie sú totiž podľa odbornej referentky pre komunikáciu BBSK Barbary Károlyovej vyhovujúce a ich prípadnou rekonštrukciou by kraj nedosiahol požadovaný efekt.



Károlyová ozrejmila, že BBSK chcel pôvodne na tento účel zrevitalizovať objekty bývalej strednej odbornej školy na Špitálskej ulici v Banskej Štiavnici. Tento zámer sa však ukázal ako ekonomicky neudržateľný a okrem čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie Ministerstva dopravy SR by si vyžadoval aj výrazné dofinancovanie z rozpočtu BBSK. Preto kraj aktuálne pripravuje iné riešenie, výstavbu ZSS vo Svätom Antone, pričom, čo sa kapacity týka, zatiaľ pracuje s dvomi alternatívami, a to s kapacitou 30 alebo 40 klientov.



Budúcnosťou objektov na Špitálskej ulici sa budú krajskí poslanci zaoberať na svojom najbližšom rokovaní. „Na júlovom zasadnutí krajského zastupiteľstva sa bude navrhovať schválenie prevodu uvedenej nehnuteľnosti pre mesto Banská Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu znaleckého posudku,“ priblížila Károlyová.



Nové zariadenie plánuje kraj postaviť na pozemku, ktorý je aktuálne vo vlastníctve súkromnej osoby. Tá podľa Károlyovej rokuje s obcou Svätý Anton o jej prevode do majetku obce. „Zastupiteľstvo BBSK na svojom májovom zasadnutí schválilo rámcové podmienky zmluvy o budúcej zmluve o nájme uvedenej časti pozemku medzi krajom a obcou Svätý Anton, a to za podmienok, že obec sa ako budúci prenajímateľ zaviaže prenajať kraju predmetný pozemok za jedno euro na rok na dobu 40 rokov,“ podotkla.



Až po uzavretí nájomnej zmluvy na pozemok medzi obcou a BBSK začne kraj s obstarávaním zhotoviteľa projektovej dokumentácie a jej spracovaním. Zámerom kraja je na výstavbu nového zariadenia použiť mimorozpočtové zdroje. Časový rámec celého projektu je podľa Károlyovej aktuálne ťažké definovať, keďže ho ovplyvňuje viac faktorov. „BBSK verí, že koncom roka 2027 sa začne s výstavbou zariadenia,“ dodala.