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Kraj pokračuje s obnovou bývalého gymnázia na Sekieri vo Zvolene
Zhotoviteľovi autori projektu odovzdali prvú časť zrevidovanej projektovej dokumentácie polyfunkčného objektu pre architektonické stavebné riešenie, statické riešenie, zdravotechniku a vykurovanie.
Autor TASR
Zvolen 8. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s kompletnou rekonštrukciou zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Spresnila, že zhotoviteľovi autori projektu odovzdali prvú časť zrevidovanej projektovej dokumentácie polyfunkčného objektu pre architektonické stavebné riešenie, statické riešenie, zdravotechniku a vykurovanie. „Následne zhotoviteľ po geotechnickom prieskume staveniska začal práce s výmenou neúnosného podložia pod výťahovou šachtou a výkopmi pre pätky stĺpov budúcej predajne potravín,“ objasnila. Doplnila, že uskutočňujú aj prípravné práce pre odstránenie celej pôvodnej základovej dosky a pre sanáciu celého pôvodného skeletu stavby.
Ako uviedla, medzi budovou bývalého gymnázia a poštou sa nachádza už v súčasnosti veľmi navštevovaný verejný priestor. Priblížila, že jeho úprava je súčasťou revitalizácie. „Mnohé prevádzky na prízemí sú orientované týmto smerom a plánujú prirodzený prechod do exteriéru vo forme letných terás,“ spomenula.
Podľa Čiernej BBSK pri zadaní architektonicko-urbanistickej štúdie vnímal tento verejný priestor ako dôležitý. Spolu s obnovou gymnázia na viacúčelové centrum videl veľký potenciál premeny verejného priestoru na námestie. Podotkla, že aj architektonický návrh od svojho začiatku počíta s prepojením budovy a verejného priestoru pred ním. „Vyčlenením financií v rozpočte kraja na projektovú dokumentáciu jeho úpravy sa dostávame len na začiatok procesu,“ zdôraznila s tým, že prvým krokom bude kreovanie zadania pre spracovateľa projektovej dokumentácie.
BBSK odovzdal vlani v septembri symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby. Nastane premena pôvodnej budovy z písmena H na číslicu 8. V novom centre budú viaceré prevádzky. Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK pustil do roly investora a developera. Spoločnosť si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur, kraj poskytol ďalších viac ako tri milióny eur vrátane návratnej finančnej výpomoci. „Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú 8,6 milióna eur, budú splácať z nájmov jednotlivých prevádzok,“ konštatuje. Budova gymnázia bola po zatvorení školy v roku 2014 roky prázdna a chátrala.
Spresnila, že zhotoviteľovi autori projektu odovzdali prvú časť zrevidovanej projektovej dokumentácie polyfunkčného objektu pre architektonické stavebné riešenie, statické riešenie, zdravotechniku a vykurovanie. „Následne zhotoviteľ po geotechnickom prieskume staveniska začal práce s výmenou neúnosného podložia pod výťahovou šachtou a výkopmi pre pätky stĺpov budúcej predajne potravín,“ objasnila. Doplnila, že uskutočňujú aj prípravné práce pre odstránenie celej pôvodnej základovej dosky a pre sanáciu celého pôvodného skeletu stavby.
Ako uviedla, medzi budovou bývalého gymnázia a poštou sa nachádza už v súčasnosti veľmi navštevovaný verejný priestor. Priblížila, že jeho úprava je súčasťou revitalizácie. „Mnohé prevádzky na prízemí sú orientované týmto smerom a plánujú prirodzený prechod do exteriéru vo forme letných terás,“ spomenula.
Podľa Čiernej BBSK pri zadaní architektonicko-urbanistickej štúdie vnímal tento verejný priestor ako dôležitý. Spolu s obnovou gymnázia na viacúčelové centrum videl veľký potenciál premeny verejného priestoru na námestie. Podotkla, že aj architektonický návrh od svojho začiatku počíta s prepojením budovy a verejného priestoru pred ním. „Vyčlenením financií v rozpočte kraja na projektovú dokumentáciu jeho úpravy sa dostávame len na začiatok procesu,“ zdôraznila s tým, že prvým krokom bude kreovanie zadania pre spracovateľa projektovej dokumentácie.
BBSK odovzdal vlani v septembri symbolický kľúč zhotoviteľovi stavby. Nastane premena pôvodnej budovy z písmena H na číslicu 8. V novom centre budú viaceré prevádzky. Kraj sa prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK pustil do roly investora a developera. Spoločnosť si na projekt zobrala úver vo výške 5,5 milióna eur, kraj poskytol ďalších viac ako tri milióny eur vrátane návratnej finančnej výpomoci. „Celkové náklady na projekt, ktoré predstavujú 8,6 milióna eur, budú splácať z nájmov jednotlivých prevádzok,“ konštatuje. Budova gymnázia bola po zatvorení školy v roku 2014 roky prázdna a chátrala.