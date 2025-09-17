< sekcia Regióny
Kraj pokračuje s prácami na obnove dvoch cestných mostov pod Poľanou
Autor TASR
Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v súčasnosti pokračuje so stavebnými prácami na obnove dvoch cestných mostov pod Poľanou. Na mostoch pri bývalej píle v Detve a aj cez rieku Slatina v Korytárkach robia betonáže a kladú výstuže. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Dodala, že po týchto prácach bude nasledovať oddebnenie železobetónových častí. „Po nich vykonajú skúšky vlhkosti betónu, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie technologické postupy,“ objasnila. Spomenula, že po úspešnom vyhodnotení vlhkosti budú pokračovať práce na hydroizoláciách, ktoré majú taktiež svoje technologické požiadavky. Z tohto dôvodu a s ohľadom na blížiace sa zimné obdobie, ktoré môže významne ovplyvniť ďalšie práce, predpokladá kraj ukončenie rekonštrukcií oboch mostov na jar budúceho roka.
Detviansky most bol dlhodobo v zlom technickom stave. Počas obnovy kompletne vymenia mostný zvršok, vozovku, chodníky, zábradlia a opravia aj nosnú konštrukciu. Cieľom je predĺženie jeho životnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky. Doprava je počas rekonštrukcie zachovaná, je však obmedzená. BBSK pripomína, že súčasťou je aj prečistenie koryta potoka pod detvianskym mostom a oprava jeho opevnenia. Zdôrazňuje, že za mostom vľavo vyhotovia odvodňovací žľab na odvedenie vody z vozovky.
Na základe stavebno-technického stavu mosta v Korytárkach sú v rámci rekonštrukcie nevyhnutné sanácia spodnej stavby, realizácia novej nosnej konštrukcie, prechodovej oblasti a príslušenstva. Obnova je po etapách, počas ktorých odstraňujú existujúce zábradlie, vyfrézujú vozovku, vybúrajú rímsy či nosnú konštrukciu.
Opravy pod Poľanou sú súčasťou projektu obnovy 14 mostov, ktorý uskutočňuje Banskobystrický samosprávny kraj. Verejnú súťaž na ich rekonštrukciu vyhrala zvolenská firma Viakorp. Celková hodnota diela je 4.662.000 eur s DPH. V júli 2026 by mali byť všetky práce ukončené a odovzdané.
