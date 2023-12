Kraj pokračuje s prípravou výstavby budovy pre tradičnú kultúru

Banská Bystrica 22. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s prípravou výstavby novej budovy, ktorú pre potreby centra tradičnej kultúry plánuje postaviť v Detve. TASR to potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako ďalej uviedla, v týchto dňoch je rokovanie pre uzatvorenie zmluvy o dielo. V ňom nastavovali podmienky zákazky medzi Podpolianskym osvetovým strediskom a víťazným architektonickým ateliérom. Ten vybrala odborná porota v súťaži návrhov. "Po podpísaní zmluvy architekti dopracujú štúdiu a vypracujú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie," objasnila.



Podotkla, že finálny odhad celkových nákladov predložia až k podrobnejšej dokumentácii pre stavebné povolenie. "Aktuálne ďalšie výrazné zdražovanie stavebných nákladov nepredpokladáme. Výstavba centra v Detve je plánovaná cez Program Slovensko v období do roku 2027," spresnila.



V súťaži o návrh novostavby uspel architektonický ateliér 2021. "Z vizuálneho hľadiska novonavrhované budovy prezentujú tradičné formy, konštrukcie i farebnosť ľudovej architektúry. Integrujú však do nich aj súčasné moderné prvky a ďalšie remeselné detaily, akým je aj logo v rozete štítovej steny," povedal k víťaznému návrhu predseda poroty Martin Paulíny. Dôležitý bude aj vonkajší priestor. Ten navrhujú v podobe otvoreného parku, ktorý bude verejnosti voľne prístupný a využijú ho ako rozšírenie námestia pri rôznych trhoch či kultúrnych podujatiach.



Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie. "Verím, že toto miesto oživí naše námestie a bude lákadlom pre ľudí, aby prišli do historickej časti Detvy," spomenul detviansky primátor Branislav Baran.