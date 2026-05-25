< sekcia Regióny
Kraj pokračuje s rekonštrukciou Zariadenia sociálnych služieb Detvan
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová.
Autor TASR
Detva 25. mája (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje s rozsiahlou rekonštrukciou Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Detvan na Pionierskej ulici v Detve. Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, ktorá predpokladá ukončenie prác v júni. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia BBSK.
Spresnila, že v rámci obnovy uskutočňujú práce súvisiace s riešením hydroizolácie a rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie. Súčasťou je aj inštalácia zatepľovacieho systému. Budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádza zo 60. rokov minulého storočia. Na jej obnovu sa kraju podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti.
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová. Na budovu tiež nadstavili jedno poschodie, kde vzniknú nové terapeutické miestnosti pre prácu s klientmi a zázemie pre zamestnancov, ktoré doteraz chýbalo. „Vďaka komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe našej budovy vznikne moderné a účelové zariadenie,“ skonštatovala jeho riaditeľka Mária Gibaľová. Zároveň ocenila, že v zariadení vzniknú nové priestory a vďaka moderným stavebným úpravám bude pre klientov prostredie vyhovujúcejšie.
V areáli zariadenia má BBSK aj ďalšie plány. V budúcnosti by v ňom mali vzniknúť byty podporovaného bývania. Svoj nový domov by tam mali nájsť dospelí klienti ZSS Detvan - Piešť, ktorí sú plne funkční a samostatní. Začiatok stavebných prác sa však viaže na získanie zdrojov na uskutočnenie.
Spresnila, že v rámci obnovy uskutočňujú práce súvisiace s riešením hydroizolácie a rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie. Súčasťou je aj inštalácia zatepľovacieho systému. Budova zariadenia, ktoré slúži deťom a mladým dospelým so zdravotným znevýhodnením, pochádza zo 60. rokov minulého storočia. Na jej obnovu sa kraju podarilo získať viac ako 1,8 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti.
V rámci prác budovu zateplia a zmenia jej dispozíciu. Vybudujú nový výťah a po rekonštrukcii bude plne bezbariérová. Na budovu tiež nadstavili jedno poschodie, kde vzniknú nové terapeutické miestnosti pre prácu s klientmi a zázemie pre zamestnancov, ktoré doteraz chýbalo. „Vďaka komplexnej rekonštrukcii a nadstavbe našej budovy vznikne moderné a účelové zariadenie,“ skonštatovala jeho riaditeľka Mária Gibaľová. Zároveň ocenila, že v zariadení vzniknú nové priestory a vďaka moderným stavebným úpravám bude pre klientov prostredie vyhovujúcejšie.
V areáli zariadenia má BBSK aj ďalšie plány. V budúcnosti by v ňom mali vzniknúť byty podporovaného bývania. Svoj nový domov by tam mali nájsť dospelí klienti ZSS Detvan - Piešť, ktorí sú plne funkční a samostatní. Začiatok stavebných prác sa však viaže na získanie zdrojov na uskutočnenie.