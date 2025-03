Kraj pokračuje v komplexnej obnove parku pri Kaštieli Stupava

Bratislava 11. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v komplexnej obnove historického parku pri Kaštieli Stupava, ktorý pochádza z 18. storočia. Vrátiť mu chce historický anglický ráz. Prvá fáza rekonštrukcie sa blíži k dokončeniu. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je v lete 2026.



"Ide o jednu z kľúčových investícií do našej infraštruktúry. Uvedomujeme si význam historických parkov a aktívne pracujeme na ich ochrane. Tieto projekty realizujeme aj nad rámec našich kompetencií, pretože ide nielen o ochranu kultúrneho dedičstva, ale aj o adaptáciu na klimatické zmeny. Stupavský park je skutočný prírodný poklad - zelené pľúca mesta," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Prvá fáza sa zamerala na odstránenie poškodených a nevhodných drevín. Husté porasty boli preriedené, aby vynikli vzácne exempláre stromov, predovšetkým majestátne platany. Zlepšil sa tiež výhľad na kaštieľ a jazierko, ktoré sú typickými prvkami barokového obdobia. V ďalších etapách sa počíta s revitalizáciou mokrade, jazierka a ďalších vodných prvkov. Kraj plánuje obnoviť taktiež historický vodopád a sprístupniť priekopu, kde vznikne lapidárium.



Revitalizáciou chce kraj zároveň vytvoriť priestor odolný voči klimatickým zmenám s lepšou schopnosťou zadržiavať vodu. Parkové chodníky majú byť bezbariérové a spevnené mlatovým povrchom. Pribudne aj drobná parková architektúra, ktorá doteraz chýbala. Stupavský park sa by sa tak mal stať miestom na oddych, kultúrne aj komunitné podujatia, pričom jeho obnova bude rešpektovať historický prírodno-krajinársky charakter. Nainštalovaný tam má byť tiež kamerový systém.



Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia, keď bol vybudovaný ako okrasná a oddychová zóna. Zároveň zohral významnú úlohu v rozvoji krajinnej architektúry v regióne, pričom jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Park bol navrhnutý v anglickom štýle.