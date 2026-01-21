< sekcia Regióny
Kraj pokračuje v príprave projektu výstavby krytej plavárne v Rožňave
Autor TASR
Rožňava 21. januára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v príprave projektu výstavby krytej plavárne v Rožňave. Nové športovisko má vzniknúť v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb, kraj v projekte počíta aj s rekonštrukciou existujúcej športovej haly. Odhadované náklady predstavujú približne 10 miliónov eur. Pre TASR to uviedlo komunikačno-marketingové oddelenie KSK.
Na projekte výstavby plavárne v Rožňave pracuje kraj od roku 2024, kedy uzavrel s architektonickým štúdiom zmluvu na inžiniering a spracovanie projektovej dokumentácie. Projekt, ktorý zahŕňa obnovu existujúcej športovej haly i výstavbu novej krytej plavárne v areáli SOŠ obchodu a služieb v mestskej časti Rožňavská Baňa, aktuálne čaká na nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia.
„Projekt zahŕňa rekonštrukciu existujúcej budovy telocvične, aby sa nový objekt plavárne funkčne naviazal na školský areál a vytvoril jednotný športový komplex. Projekt počíta aj s využitím moderných technológií, najmä v oblasti úpravy vody, energetickej efektívnosti a vzduchotechniky, aby bola prevádzka ekologická a ekonomicky udržateľná. Na streche objektu bude inštalovaná fotovoltická elektráreň, ktorá prispeje k zníženiu energetickej náročnosti,“ priblížil KSK.
Súčasťou samotnej plavárne má byť plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov a šiestimi plaveckými dráhami. Chýbať nebude ani menší bazén určený na výučbu plávania a relax, oddychové priestory pre návštevníkov či posilňovňa. Pribudnúť má aj menšie wellness centrum so saunou, ochladzovacím bazénom a tepidáriom.
Nová krytá plaváreň bude školským športovým zariadením, využitie však nebude obmedzené len na žiakov a študentov. „Objekt poslúži aj širokej verejnosti nielen z Rožňavy, ale aj z okolitých obcí. Cieľom je vytvoriť moderné športové centrum, ktoré bude dostupné pre rôzne vekové kategórie a podporí zdravý životný štýl v regióne,“ dodal KSK.
Celkové náklady na realizáciu projektu KSK odhaduje na približne 10 miliónov eur, v rámci odhadu kraj vychádza z výstavby krytej plavárne v Kráľovskom Chlmci. Rožňavskú krytú plaváreň by KSK chcel v budúcnosti financovať kombináciou vlastných a externých finančných zdrojov, a to napríklad z európskych fondov alebo štátnych dotácií.
