Kraj pokračuje v rekonštrukcii mostov pri Stupave a v Malackách
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v rekonštrukcii mostov pri Stupave a v Malackách. Cieľom je predĺžiť ich životnosť, ale aj zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Druhá etapa prác prináša čiastočné dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Súbežne budú prebiehať práce na dvoch mostných objektoch - M3415 a M6364 na ceste III/1108 v úseku medzi Stupavou a Borinkou. Počítať treba s čiastočnou uzáverou komunikácie. Doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.
Ďalšie stavebné práce realizuje kraj na moste M5142 v Malackách, ktorý vedie nad diaľnicou D2. V tomto prípade bude doprava usmernená dočasným dopravným značením.
BSK v tejto súvislosti žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
