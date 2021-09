Prešovský kraj pomáha počas návštevy pápeža s logistikou dopravy

Prešov 13. septembra (TASR) - Nosná časť povinností Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v súvislosti s utorkovou (14. 9.) návštevou pápeža Františka v Prešove súvisí s logistikou dopravy a parkovacími plochami. Na technické i organizačné zabezpečenie krajská samospráva predbežne vyčlenila sumu 100.000 eur, ďalšími 50.000 eurami prispel štát. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Kraj spolu s mestom Prešov podľa jej slov už niekoľko týždňov poskytuje súčinnosť hlavnému koordinátorovi príprav návštevy v krajskom meste - Gréckokatolíckemu Arcibiskupstvu Prešov.



"Návšteva Svätého Otca je pre Slovensko i pre náš región výnimočná udalosť a zároveň mimoriadna pocta. Podriadili sa tomu náročné prípravy, ktoré sa museli zvládnuť v pomerne krátkom čase, navyše pri stále meniacich sa podmienkach a protipandemickým opatreniam," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Ako ďalej špecifikoval, kraj participuje predovšetkým pri dopravnej logistike a príprave záchytných parkovacích plôch pre osobné automobily a autobusy, a to najmä na stavbe diaľnice D1, ktorá tvorí juhozápadný obchvat, vo Veľkom Šariši a v logistickom centre pri Malom Šariši.



Veľká časť povinností súvisí so zabezpečením kyvadlovej dopravy, ktorá bude premávať od vytvorených parkovísk až na Ul. 17. novembra, v pešej dostupnosti k miestu konania sv. liturgie pri mestskej športovej hale. Trasu bude obsluhovať približne 30 autobusov, ktoré budú pútnikom k dispozícii permanentne počas celého dňa pre dopravu do i z Prešova.



Kraj vypomáha tiež pri výrobe a prenájme dopravného značenia, osvetlenia a hradí i ďalšie režijné náklady súvisiace so zabezpečením poriadkovej či odťahovej služby.



Vyčlenené finančné prostriedky sú podľa Jeleňovej rovnako použité na propagáciu podujatia, vizualizáciu, spomienkové predmety a prezentačné materiály pre účastníkov, dobrovoľníkov, ale i významných hostí, ktorí sa zúčastňujú liturgickej slávnosti. Jednou z mnohých úloh je aj spolupráca pri zabezpečení pitného režimu pre návštevníkov a ďalších materiálno-technických pomôcok potrebných pri samotnom priebehu podujatia.



Samostatnou sprievodnou aktivitou kraja je prezentačný stánok PSK umiestnený v blízkosti areálu konania liturgickej slávnosti. Pútnici v ňom nájdu všetky potrebné informácie o úspešnom projekte kraja Svätomariánska púť – Svetlo z východu, ktorý prepája najznámejšie pútnické miesta v regióne a propaguje duchovný turizmus.