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Kraj pomôže obyvateľom Zemplína po búrke, získať môžu do 2500 eur
K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu spôsobenej škody a stanovisko obce.
Autor TASR
Michalovce 20. augusta (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) prostredníctvom svojej nadácie vyhlásil výzvu na finančnú pomoc obyvateľom Zemplína, ktorým búrka s krupobitím z 27. júla poškodila majetok. O pomoc môžu požiadať obyvatelia ôsmich zasiahnutých obcí v okresoch Michalovce a Sobrance. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, žiadosti treba doručiť do 11. septembra.
Výzva je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom v obciach Bežovce, Iňačovce, Lekárovce, Palín, Pinkovce, Senné, Vysoká nad Uhom a Zemplínska Široká, v ktorých bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia. Podmienkou je, aby im extrémne počasie spôsobilo škody na nehnuteľnom majetku.
Jeden žiadateľ, respektíve domácnosť, môže získať najviac 2500 eur. „Peniaze možno využiť na už vynaložené, ako aj budúce oprávnené výdavky, ktoré súvisia so zmiernením dosahov a odstraňovaním následkov búrky,“ priblížila správkyňa Nadácie KSK Annamária Sciranková.
Pri posudzovaní žiadostí bude nadácia prihliadať najmä na rozsah škody, sociálnu situáciu žiadateľa, prípadné poistné plnenie, nahlásenie škody okresnému úradu, účel využitia pomoci a stanovisko miestnej samosprávy. K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu spôsobenej škody a stanovisko obce.
Výzva je určená fyzickým osobám s trvalým pobytom v obciach Bežovce, Iňačovce, Lekárovce, Palín, Pinkovce, Senné, Vysoká nad Uhom a Zemplínska Široká, v ktorých bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia. Podmienkou je, aby im extrémne počasie spôsobilo škody na nehnuteľnom majetku.
Jeden žiadateľ, respektíve domácnosť, môže získať najviac 2500 eur. „Peniaze možno využiť na už vynaložené, ako aj budúce oprávnené výdavky, ktoré súvisia so zmiernením dosahov a odstraňovaním následkov búrky,“ priblížila správkyňa Nadácie KSK Annamária Sciranková.
Pri posudzovaní žiadostí bude nadácia prihliadať najmä na rozsah škody, sociálnu situáciu žiadateľa, prípadné poistné plnenie, nahlásenie škody okresnému úradu, účel využitia pomoci a stanovisko miestnej samosprávy. K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu spôsobenej škody a stanovisko obce.