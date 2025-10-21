< sekcia Regióny
Kraj ponúka na podnájom dva priestory Kreatívneho centra Trnava
Pri posudzovaní súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy je dôležitým kritériom účel podnájmu.
Autor TASR
Trnava 21. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil tretie kolo obchodnej verejnej súťaže, v ktorej sa záujemcovia môžu uchádzať o podnájom dvoch nebytových priestorov Kreatívneho centra Trnava (KCT). V ponuke je reštaurácia so zázemím a predajňa, obe prevádzky so vstupom z pešej zóny na Hlavnej 17. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Najväčší voľný priestor poznajú Trnavčania ako bývalé kníhkupectvo. Dnes je v ponuke ako budúca gastro prevádzka v celkovej výmere takmer 260 štvorcových metrov. „Architekt projektu Pavel Ďurko si na tomto krásnom mieste s bohatou históriou predstavoval kaviareň v secesnom duchu, s atmosférou viedenských kaviarní,“ uviedla riaditeľka KCT Zuzana Bezáková. V ponuke je aj prevádzka predajne s prístupom z pešej zóny v celkovej výmere 52 štvorcových metrov, ktorú dočasne využíva centrum ako priestor pre výstavy alebo podujatia svojich členov pôsobiacich v ateliéroch.
Pri posudzovaní súťažných návrhov na uzatvorenie zmluvy je dôležitým kritériom účel podnájmu. „Záujemca o priestor vo svojom návrhu výstižne popíše, aké činnosti, služby alebo tovar plánuje v priestore poskytovať a ako tento účel zapadá do celkového konceptu župného Kreatívneho centra Trnava,“ vysvetlila Bezáková. Druhým kritériom je cena - výška ponúknutého nájomného. Minimálna výška nájomného nie je tentoraz stanovená. Navrhne ju účastník súťaže.
Ďalšou zmenou v podmienkach súťaže oproti druhému kolu je aj obdobie, na ktoré sa bude uzatvárať zmluva o podnájme. „Z pôvodných päť rokov je predĺžené na sedem rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky,“ doplnila Bezáková. Podrobné informácie o súťaži sú zverejnené na elektronickej úradnej tabuli TTSK. Lehota na predkladanie návrhov je do utorka 4. novembra do 12.00 h.
