< sekcia Regióny
Kraj ponúka na predaj budovu slobodárne v Liptovskom Mikuláši
Budova slobodárne bola postavená v roku 1968.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ponúka na predaj budovu slobodárne v Liptovskom Mikuláši, ktorá stojí v areáli Liptovskej nemocnice s poliklinikou (LNsP) MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Minimálnu cenu ponúknutú účastníkom súťaže stanovil ŽSK na 750.000 eur. Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo krajské zastupiteľstvo na svojom minulotýždňovom rokovaní.
Budova slobodárne bola postavená v roku 1968. Na prvom nadzemnom podlaží budovy bola predajňa potravín. „Stavba je v nevyhovujúcom stave, ktorá potrebuje rozsiahle a nákladné investície. Budova má tri nadzemné podlažia, jedno podzemné podlažie a objekt je bez výťahu. Stavba je z muriva, stropy zo železobetónových dosiek, zakladanie na základových pásoch,“ spresnili zo ŽSK.
Slobodáreň sa predáva aj s priľahlými pozemkami z dôvodu zachovania obslužnosti k stavbe. Súčasťou predaja nehnuteľností sú aj vonkajšie úpravy a príslušenstvo, ako vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, teplovodná prípojka, elektrická prípojka, automatická závora, oporné múry, spevnené plochy vrátane obrubníkov a parkoviska.
Z dôvodu stavu stavby, ŽSK pozemky a stavbu v súčasnosti nevyužíva a v budúcnosti využívať neplánuje. Správca LNsP súhlasí s jej odpredajom. Lehota na doručenie písomných ponúk záujemcov je stanovená do 16. marca.
Budova slobodárne bola postavená v roku 1968. Na prvom nadzemnom podlaží budovy bola predajňa potravín. „Stavba je v nevyhovujúcom stave, ktorá potrebuje rozsiahle a nákladné investície. Budova má tri nadzemné podlažia, jedno podzemné podlažie a objekt je bez výťahu. Stavba je z muriva, stropy zo železobetónových dosiek, zakladanie na základových pásoch,“ spresnili zo ŽSK.
Slobodáreň sa predáva aj s priľahlými pozemkami z dôvodu zachovania obslužnosti k stavbe. Súčasťou predaja nehnuteľností sú aj vonkajšie úpravy a príslušenstvo, ako vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, kanalizačné šachty, teplovodná prípojka, elektrická prípojka, automatická závora, oporné múry, spevnené plochy vrátane obrubníkov a parkoviska.
Z dôvodu stavu stavby, ŽSK pozemky a stavbu v súčasnosti nevyužíva a v budúcnosti využívať neplánuje. Správca LNsP súhlasí s jej odpredajom. Lehota na doručenie písomných ponúk záujemcov je stanovená do 16. marca.