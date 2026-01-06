< sekcia Regióny
Kraj ponúka na predaj bývalé stredisko odborného výcviku v Martine
Dvojpodlažná budova slúžila ako stredisko odborného výcviku pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine.
Autor TASR
Martin 6. januára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce predať budovu bývalého strediska odborného výcviku v Martine. Minimálnu kúpnu cenu za budovu vrátane dvoch pozemkov stanovil na 350.000 eur. Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo krajské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v závere minulého roka.
Dvojpodlažná budova slúžila ako stredisko odborného výcviku pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Martine. „Obchodná verejná súťaž sa realizuje na podnet správcu, keďže došlo k vybudovaniu nových vyhovujúcejších priestorov pre odborný výcvik. Minimálna cena je aktuálne postavená na 350.000 eur,“ informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Doplnila, že ešte pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže ŽSK ponúkol nehnuteľnosť na odkúpenie martinskej radnici, pretože sa v jej blízkosti nachádza materská škola. „Mesto Martin listom adresovaným ŽSK deklarovalo, že nemá záujem o túto nehnuteľnosť,“ poznamenala Jurinová.
Lehotu na doručenie ponúk ŽSK stanovil do 27. februára. Záujemcovia musia zložiť i zábezpeku vo výške 35.000 eur.
