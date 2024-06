Kraj posilnil letné autobusové spojenia do okolia mesta B. Štiavnice

Banská Štiavnica 27. júna (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) posilnil počas letného obdobia autobusové spojenia do okolia Banskej Štiavnice. TASR o tom informovala Terézia Sopková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.



Obdobne ako v minulých štyroch rokoch kraj zabezpečil prípojné autobusové spojenia od vybraných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na Počúvadlianske jazero vrátane rozšírenia víkendových spojení do Banského Studenca, Štiavnických Baní a Svätého Antona.



Do historického centra Banskej Štiavnice, k banskému múzeu aj štiavnickým tajchom sa tak bude možné podľa Sopkovej dostať oveľa rýchlejšie s využitím letných sezónnych víkendových autobusových spojov premávajúcich od 29. júna do 1. septembra tohto roka.



"Po zmene koncepcie obsluhy a časových polôh vlakov v grafikone vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023 došlo k narušeniu predchádzajúcej možnosti z minulých rokov jedným autobusom súčasne na železničnú stanicu (ŽST) v Banskej Štiavnici doviezť cestujúcich na vlak a súčasne hneď odviezť cestujúcich, ktorí tou istou súpravou prišli, keďže medzi príchodom a odchodom vlakov je teraz štandardne odstup 44 minút," vysvetlil kraj.



Autobusové spoje tak môžu podľa BBSK rovnako ako minulý rok realizovať buď len návoz na vlak, alebo len odvoz od vlaku, respektíve v ostatných časoch bola snaha vytvoriť im prípoje aspoň z/na iné pravidelné autobusové spoje Banská Štiavnica - Zvolen - Banská Štiavnica.



Letné autobusy preto realizujú prípoj na ŽST od vlakov s príchodom do Banskej Štiavnice 8.29 h, 10.40 h, 12.29 h a prípoj na vlaky s odchodom z Banskej Štiavnice 15.13 h, 17.13 h a 19.13 h.



"Čakacie časy na prípadne zmeškané vlaky od Zvolena sú určené pre konkrétny prípojný spoj najviac päť alebo desať minút tak, aby vozidlá v prípade meškania vlaku a čerpania čakacieho času ešte stíhali nasledujúce spiatočné spoje a ich prípojné spojenia," vysvetlil kraj.