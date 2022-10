Kraj postaví v Trnave hokejovú halu, náklady budú viac ako 10 mil. eur

Trnava 14. októbra (TASR) – Novú hokejovú halu v Trnave, pri ktorej je predpokladaná hodnota stavebných prác viac ako 10 miliónov eur, postaví Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dokumentácia výstavby pre územné rozhodnutie už prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Aktuálne vrcholí proces územného konania. Samosprávny kraj paralelne pripravuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. "V spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) máme záujem vychovať nové generácie hokejistov a hokejistiek. Pripravovať sa budú v novej akadémii. Fungovať bude v rámci strednej športovej školy v pôsobnosti TTSK. Moderná hokejová hala so zelenou strechou vyrastie na Prednádraží. Pôjde o doteraz najväčšiu investíciu samosprávneho kraja do športovej infraštruktúry. Samospráva na projekt získala príspevok od vlády SR," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Hokejová hala bude okrem hlavnej zápasovej ľadovej plochy obsahovať aj menšiu tréningovú plochu, šatne, wellness centrum, posilňovňu, triedy, či zázemie pre pedagógov a trénerov. "Budova vyrastie na nevyužívaných pozemkoch pri Strednej priemyselnej škole stavebnej D. S. Jurkoviča a Strednej odbornej škole obchodu a služieb. Bude energeticky nenáročná a využijú sa aj fotovoltické panely. Vznikne pri nej i vlastné parkovisko určené pre viaceré druhy dopravných prostriedkov," informoval odbor komunikácie TTSK.



"Študenti v akadémii budú prechádzať komplexným procesom od nadobudnutia teoretických znalostí v rámci vyučovacích blokov, cez suchú prípravu, až po tréning na ľade. Možnosť regenerácie vo wellness centre sa stane novým štandardom tak, ako psychologická podpora a rozvoj mäkkých zručností," povedal riaditeľ Odboru školstva TTSK Stanislav Pravda.



Ako doplnil, projekt je realizovaný v rámci viacročného plánu TTSK na výstavbu a modernizáciu telocviční a športovísk pri 13 stredných školách vo všetkých okresoch. Je tiež výsledkom spolupráce medzi vládou, SZĽH a samosprávnymi krajmi. Na Slovensku vznikne osem takýchto hokejových akadémií, po jednej v každom kraji.