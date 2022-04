Kraj pre utečeneckú krízu zriadi v Košiciach materskú školu

Košice 28. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) v súvislosti s utečeneckou krízou a vojenským konfliktom na Ukrajine zriadi od 1. septembra novú Spojenú školu na Bielocerkevskej 29 v Košiciach. Jej súčasťou budú materská a stredná odborná škola (SOŠ) pedagogická. Krajské zastupiteľstvo to schválilo na pondelkovom (25. 4.) zasadaní.



V materskej škole plánuje KSK otvoriť maximálne štyri triedy s vyučovacím jazykom slovenským, celkovo pre 84 žiakov. Finančné prostriedky na jej zriadenie a materiálno–technické zabezpečenie chce kraj získať z dotácie ministerstva školstva. „Súčasťou spojenej školy je jedáleň, ktorá bude dovážať stravu pre škôlkarov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Informoval, že vďaka úprave všeobecného záväzného nariadenia kraj už môže zriaďovať aj materské školy, a to v kombinácii so základnou alebo strednou školou.



Spojená škola bude sídliť v mestskej časti Dargovských hrdinov. Jej organizačná zložka SOŠ pedagogická pritom v septembri ešte neotvorí prvý ročník štúdia vzhľadom na to, že jej nebol pridelený počet žiakov na školský rok 2022/2023.



Podľa KSK majú Ukrajinky utekajúce pred vojnou záujem umiestniť svoje deti v slovenských školách a zriaďovatelia sa im snažia vyjsť v ústrety. Trnka uviedol, že k pondelku podalo žiadosť o štúdium na krajských stredných školách 59 žiakov z Ukrajiny, pričom 48 z nich už prijali.