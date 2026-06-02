Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Regióny

Kraj predĺžil lehotu pre žiadosti o Regionálny produkt Piešťansko

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

TTSK zastrešuje túto iniciatívu prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

Autor TASR
Trnava 2. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predĺžil termín na podávanie žiadostí v druhom kole výzvy o udelenie označenia Regionálny produkt Piešťansko do 15. júna. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

„Možnosť prihlásiť sa tak získavajú ďalší lokálni výrobcovia spotrebných, prírodných, poľnohospodárskych či remeselných produktov z okresov Piešťany a Hlohovec,“ priblížila krajská samospráva. Podmienkou na získanie regionálnej značky je preukázateľný pôvod v regióne, podiel ručnej práce, jedinečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.

Podrobné kritériá spolu s prihlasovacím formulárom sú dostupné na webe www.regionalnyproduktpiestansko.sk. TTSK zastrešuje túto iniciatívu prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. Certifikát kvality doteraz získali štyria lokálni výrobcovia a jedno čestné uznanie bolo udelené za inováciu.
.

Neprehliadnite

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny