Kraj predĺžil lehotu pre žiadosti o Regionálny produkt Piešťansko
TTSK zastrešuje túto iniciatívu prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.
Autor TASR
Trnava 2. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predĺžil termín na podávanie žiadostí v druhom kole výzvy o udelenie označenia Regionálny produkt Piešťansko do 15. júna. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Možnosť prihlásiť sa tak získavajú ďalší lokálni výrobcovia spotrebných, prírodných, poľnohospodárskych či remeselných produktov z okresov Piešťany a Hlohovec,“ priblížila krajská samospráva. Podmienkou na získanie regionálnej značky je preukázateľný pôvod v regióne, podiel ručnej práce, jedinečnosť a šetrnosť k životnému prostrediu.
Podrobné kritériá spolu s prihlasovacím formulárom sú dostupné na webe www.regionalnyproduktpiestansko.sk. TTSK zastrešuje túto iniciatívu prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. Certifikát kvality doteraz získali štyria lokálni výrobcovia a jedno čestné uznanie bolo udelené za inováciu.
