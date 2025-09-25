< sekcia Regióny
Kraj pripravuje obnovu budovy SOŠ techniky a služieb v Nitre
Projekt počíta aj s rekonštrukciou silnoprúdových elektrických rozvodov a s bezbariérovou úpravou.
Autor TASR
Nitra 25. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu Strednej odbornej školy (SOŠ) techniky a služieb v Nitre. Kraj už vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predmetom zákazky je obnova budovy školy, jej predpokladaná hodnota je 1.105.966,27 eura. „Navrhované obnovovacie práce zahŕňajú zreštaurovanie fasády, interiérových povrchov, výplní otvorov a odstránenie vlhkosti konštrukcií,“ konštatuje sa vo Vestníku ÚVO.
Projekt počíta aj s rekonštrukciou silnoprúdových elektrických rozvodov a s bezbariérovou úpravou. „Riešený objekt je z hľadiska pamiatkovej ochrany národnou kultúrnou pamiatkou, a preto je potrebné pri jej obnove pristupovať k jednotlivým stavebným prácam so zvýšenou opatrnosťou a s ohľadom na zásady pamiatkovej obnovy,“ informoval NSK.
Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), predmetom zákazky je obnova budovy školy, jej predpokladaná hodnota je 1.105.966,27 eura. „Navrhované obnovovacie práce zahŕňajú zreštaurovanie fasády, interiérových povrchov, výplní otvorov a odstránenie vlhkosti konštrukcií,“ konštatuje sa vo Vestníku ÚVO.
Projekt počíta aj s rekonštrukciou silnoprúdových elektrických rozvodov a s bezbariérovou úpravou. „Riešený objekt je z hľadiska pamiatkovej ochrany národnou kultúrnou pamiatkou, a preto je potrebné pri jej obnove pristupovať k jednotlivým stavebným prácam so zvýšenou opatrnosťou a s ohľadom na zásady pamiatkovej obnovy,“ informoval NSK.