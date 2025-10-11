< sekcia Regióny
Kraj pripravuje obnovu úsekov cesty vo Veľkokrtíšskom okres
Cieľom je úprava nevyhovujúceho stavebného stavu ciest, najmä vozovky, odvodňovacích zariadení, mostov a priepustov.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravuje rekonštrukciu a modernizáciu úsekov cesty II/527 od Modrého Kameňa cez Dačov Lom po hranicu okresov Veľký Krtíš a Krupina v celkovej dĺžke 6,6 kilometra. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že odhadovaná suma zákazky je 4.865.707 eur bez DPH.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. Cieľom je úprava nevyhovujúceho stavebného stavu ciest, najmä vozovky, odvodňovacích zariadení, mostov a priepustov. Modernizácia sa týka aj dopravného značenia, bezpečnostných prvkov a autobusových zastávok.
Oznámenie uvádza, že jeden úsek cesty II/527 prechádza katastrami obcí Horné Strháre a Dolný Dačov Lom. Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty je približne 2,3 kilometra. Na ňom budú robiť štyri mostné objekty a dva priepusty. V rámci rekonštrukcie cesty obnovia aj štyri autobusové zastávky.
Ďalší úsek prechádza katastrami obcí Dolný Dačov Lom, Horný Dačov Lom a Sucháň. Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty bude približne 4,3 kilometra. Obnovia tri mostné objekty a desať priepustov. V rámci prác zmodernizujú aj päť autobusových zastávok. Oznámenie vo vestníku informuje, že záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. novembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.
BBSK pripomína, že rekonštrukciou týchto úsekov sa zlepší dostupnosť regiónu, doprava bude plynulejšia a bezpečnejšia. „Projekt je vyčíslený na 5,64 milióna eur, pričom 5,18 milióna eur získa kraj z Programu Slovensko,“ objasnila odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna. Spomenula, že krajské zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní schválilo potrebné spolufinancovanie vo výške 451.000 eur.
