Kraj pripravuje rekonštrukcie cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami
Správa a údržba ciest TTSK už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.
Autor TASR
Hlohovec 12. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje tretiu a zároveň poslednú etapu rekonštrukcie cesty druhej triedy medzi Hlohovcom a Bojničkami. Práce sa zamerajú na približne 2,4-kilometrový úsek vedúci prieťahom cez obec Bojničky, ktorý bol počas uzávery mosta ponad Váh v Hlohovci výrazne zaťažený ako obchádzková trasa. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Správa a údržba ciest TTSK už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Záujemcovia o zákazku môžu predkladať ponuky do 9. júna. Predpokladaná hodnota zákazky presahuje 1,4 milióna eur bez DPH. Modernizovaný úsek nadviaže na už zrekonštruované časti cesty a skončí sa pred križovatkou s cestou tretej triedy, ktorú obnovili v roku 2025.
Podľa podpredsedu TTSK Patrika Voltmanna denne prechádzalo cez Bojničky mnoho vozidiel. „Ako človek z Hlohovca veľmi dobre poznám situáciu na tejto ceste. Počas uzávery mosta cez ňu denne prechádzali tisíce áut a na jej stave sa to podpísalo,“ uviedol. Súčasťou projektu budú práce na obnove vozovky a ďalšie úpravy komunikácie.
