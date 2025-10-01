< sekcia Regióny
Kraj pripravuje rekonštrukciu mosta v Lúčnici nad Žitavou
Súčasťou stavebných prác bude rekonštrukcia cestného telesa a priľahlého úseku cesty.
Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 1. októbra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu mosta ponad potok Lúžtek v obci Lúčnica nad Žitavou. Ako sa uvádza vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 273.507,12 eura.
Súčasťou stavebných prác bude rekonštrukcia cestného telesa a priľahlého úseku cesty. „Mostný objekt sa nachádza na ceste III/1656 v katastrálnom území Vajka nad Žitavou a v intraviláne obce Lúčnica nad Žitavou,“ informoval NSK.
Pri prestavbe mostného objektu bude pôvodná nosná konštrukcia nahradená novou železobetónovou doskou. Tá bude uložená na nových úložných prahoch s izoláciou. „Založenie mosta ostáva pôvodné. Ponechaná spodná stavba bude očistená a systémovo sanovaná, opatrená ochranným a zjednocujúcim náterom. Na obidvoch stranách ríms mosta bude osadené oceľové zábradlie. V záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy je navrhnutý jednostranný chodník,“ konštatuje sa v opise zákazky.
