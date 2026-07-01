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Kraj pripravuje rekonštrukciu priestorov v nemocnici v Komárne
Financovanie prác odsúhlasili krajskí poslanci na júnovom rokovaní.
Autor TASR
Komárno 1. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyčlení takmer 730.000 eur na rekonštrukciu suterénu v komárňanskej nemocnici. Financovanie prác odsúhlasili krajskí poslanci na júnovom rokovaní.
Podľa Úradu NSK je sanácia suterénu v pavilóne F nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla zrealizovať ďalšie investičné plány do svojej modernizácie. „Suterén tohto pavilónu je dlhodobo nevyužívaný, pretože má zlé hygienické parametre. Okrem toho je už tento objekt z roku 1902 aj v nevyhovujúcom statickom stave,“ uviedol NSK.
Havarijný stav stropu spôsobený vlhkosťou muriva potvrdil aj posudok z januára 2026. „Pre úspešnú, bezpečnú komplexnú modernizáciu pavilónu F a pre jeho bezpečné prevádzkovanie, je sanácia statiky suterénnych priestorov nevyhnutným krokom na udržanie majetku NSK v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave,“ skonštatoval Úrad NSK.
Ako doplnil, sanácia statiky suterénu je nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla realizovať pripravené investície vo zvyšných priestoroch pavilónu F. Tie majú byť financované z Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov nemocnice.
Projekt v predpokladanej hodnote 12,5 milióna eur počíta s komplexnou modernizáciou celej budovy a so zvýšením štandardu zdravotnej starostlivosti chirurgického lôžkového pavilónu v jedno a dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým vybavením. „Na prízemí sa v prístavbe plánuje vybudovanie moderného oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfúzie krvi. Suterén budovy bude slúžiť ako sociálne zázemie personálu,“ informoval Úrad NSK.
Podľa Úradu NSK je sanácia suterénu v pavilóne F nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla zrealizovať ďalšie investičné plány do svojej modernizácie. „Suterén tohto pavilónu je dlhodobo nevyužívaný, pretože má zlé hygienické parametre. Okrem toho je už tento objekt z roku 1902 aj v nevyhovujúcom statickom stave,“ uviedol NSK.
Havarijný stav stropu spôsobený vlhkosťou muriva potvrdil aj posudok z januára 2026. „Pre úspešnú, bezpečnú komplexnú modernizáciu pavilónu F a pre jeho bezpečné prevádzkovanie, je sanácia statiky suterénnych priestorov nevyhnutným krokom na udržanie majetku NSK v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave,“ skonštatoval Úrad NSK.
Ako doplnil, sanácia statiky suterénu je nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla realizovať pripravené investície vo zvyšných priestoroch pavilónu F. Tie majú byť financované z Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov nemocnice.
Projekt v predpokladanej hodnote 12,5 milióna eur počíta s komplexnou modernizáciou celej budovy a so zvýšením štandardu zdravotnej starostlivosti chirurgického lôžkového pavilónu v jedno a dvojlôžkových izbách so samostatným hygienickým vybavením. „Na prízemí sa v prístavbe plánuje vybudovanie moderného oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfúzie krvi. Suterén budovy bude slúžiť ako sociálne zázemie personálu,“ informoval Úrad NSK.