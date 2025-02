Kraj pripravuje rozšírenie cyklotrasy medzi Zvolenom a Sliačom

Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v príprave rozšírenia existujúcej cyklotrasy medzi Zvolenom a Sliačom. V súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na jej stavbu. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Lenka Štepáneková.



Dodala, že momentálne v danom úseku ľudia využívajú asfaltovú cestičku v šírke dvoch metrov. "Novovybudovaná cyklotrasa bude mať štandardnú šírku tri metre, pričom súčasná, užšia cesta bude slúžiť len na pohyb peších," objasnila s tým, že cena diela bude známa až z projektovej dokumentácie. Spomenula, že táto rodinná cyklocesta je súčasťou kostrovej siete BBSK, ktorou je Pohronská vetva. Vedie od Telgártu po Hronský Beňadik v dĺžke približne 180 kilometrov.



Medzi významné aktivity rozvoja turistiky na bicykli vlani v kraji patrilo ukončenie výstavby cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Je približne 30 kilometrov dlhá a vedie po niekdajšej železničnej trati, ktorú BBSK v roku 2013 odkúpil od Železníc Slovenskej republiky za symbolické euro. Projekt bol rozdelený do dvoch etáp, na jeho uskutočnenie kraj získal z eurofondov približne 6,6 milióna eur.



Informácie o trasách v BBSK sú dostupné na stiahnutie do smart telefónov. Umožňuje to platforma na webe www.zahoramizadolami.sk. "V súčasnosti v nej cyklisti nájdu viac ako 170 tipov na výlety," priblížila riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



V Banskobystrickom kraji je viac ako 4000 kilometrov značených cyklotrás. Patria tam aj Krížna vo Veľkej Fatre a Kráľova hoľa v Nízkych Tatrách, čo sú v rámci Slovenska najvyššie položené miesta dostupné po značených trasách.