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Kraj reaguje na výpadok vlakov, zavedie zrýchlené autobusy na Záhorí
Nové spoje majú obyvateľom Záhoria uľahčiť najmä ranné a popoludňajšie cestovanie do Bratislavy.
Autor TASR
Skalica 5. novembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zavedie od 13. decembra nové zrýchlené autobusové spojenie zo Skalice cez Kúty do Malaciek. Reaguje tak na zhoršenú dopravnú dostupnosť regiónu po obmedzení vlakového spojenia medzi Skalicou a Kútmi. Nové spoje majú obyvateľom Záhoria uľahčiť najmä ranné a popoludňajšie cestovanie do Bratislavy. TASR o tom informoval hovorca TTSK Peter Kováčik.
„Dopravnú situáciu na Záhorí aktívne riešime aj v spolupráci s primátormi a starostami. Na trati medzi Kútmi a Skalicou už niekoľko mesiacov namiesto vlakov premáva náhradná autobusová doprava, ktorá však nenapĺňa predstavy obyvateľov. Preto zavádzame zrýchlené autobusové spoje zo Skalice cez Kúty až do Malaciek, odkiaľ môžu cestujúci pokračovať do Bratislavy,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Prvý ranný autobus bude zo Skalice odchádzať o 4.30 h a do Malaciek príde o 5.40 h. Odtiaľ budú môcť cestujúci pokračovať do Bratislavy autobusovými spojmi s odchodom o 5.49 h a 5.57 h, pričom prestúpia na zastávke Malacky, Okresný súd. Ďalší ranný spoj odíde zo Skalice o 7.25 h a do Kútov príde o 8.15 h. Cestujúci budú môcť prestúpiť na vlak s odchodom o 8.23 h.
Popoludňajší spoj zo Skalice bude odchádzať o 16.20 h a do Malaciek príde o 17.30 h. V opačnom smere bude autobus odchádzať z Malaciek o 17.45 h a do Skalice príde o 19.10 h. Ranný spiatočný spoj z Malaciek do Skalice bude premávať s odchodom o 6.00 h.
Všetky zrýchlené spoje budú zastavovať aj v Gbeloch na zastávke Adamov. Dopravu zabezpečí krajský dopravca SKAND Skalica a autobusy budú premávať počas pracovných dní. V prípade, že sa nové spojenie osvedčí, kraj zváži jeho rozšírenie aj na víkendy.
Zastavovanie na ostatných zastávkach po trase bude fungovať v režime na znamenie alebo požiadanie. Autobus teda zastaví len v prípade, ak chce cestujúci na konkrétnej zastávke nastúpiť alebo vystúpiť. Takéto riešenie má skrátiť cestovný čas a zrýchliť spojenie medzi jednotlivými mestami a obcami regiónu.
„Dopravnú situáciu na Záhorí aktívne riešime aj v spolupráci s primátormi a starostami. Na trati medzi Kútmi a Skalicou už niekoľko mesiacov namiesto vlakov premáva náhradná autobusová doprava, ktorá však nenapĺňa predstavy obyvateľov. Preto zavádzame zrýchlené autobusové spoje zo Skalice cez Kúty až do Malaciek, odkiaľ môžu cestujúci pokračovať do Bratislavy,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Prvý ranný autobus bude zo Skalice odchádzať o 4.30 h a do Malaciek príde o 5.40 h. Odtiaľ budú môcť cestujúci pokračovať do Bratislavy autobusovými spojmi s odchodom o 5.49 h a 5.57 h, pričom prestúpia na zastávke Malacky, Okresný súd. Ďalší ranný spoj odíde zo Skalice o 7.25 h a do Kútov príde o 8.15 h. Cestujúci budú môcť prestúpiť na vlak s odchodom o 8.23 h.
Popoludňajší spoj zo Skalice bude odchádzať o 16.20 h a do Malaciek príde o 17.30 h. V opačnom smere bude autobus odchádzať z Malaciek o 17.45 h a do Skalice príde o 19.10 h. Ranný spiatočný spoj z Malaciek do Skalice bude premávať s odchodom o 6.00 h.
Všetky zrýchlené spoje budú zastavovať aj v Gbeloch na zastávke Adamov. Dopravu zabezpečí krajský dopravca SKAND Skalica a autobusy budú premávať počas pracovných dní. V prípade, že sa nové spojenie osvedčí, kraj zváži jeho rozšírenie aj na víkendy.
Zastavovanie na ostatných zastávkach po trase bude fungovať v režime na znamenie alebo požiadanie. Autobus teda zastaví len v prípade, ak chce cestujúci na konkrétnej zastávke nastúpiť alebo vystúpiť. Takéto riešenie má skrátiť cestovný čas a zrýchliť spojenie medzi jednotlivými mestami a obcami regiónu.