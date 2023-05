Kraj robí všetko pre mimálny dosah zatvorenia urgentu v Malackách

Bratislava 24. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) deklaruje, že robí všetko pre to, aby malo avizované zatvorenie urgentu v Nemocnici Malacky minimálny dosah na pacientov. Verí, že sa v regióne podarí zachovať dostupnosť neodkladnej starostlivosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Samosprávny kraj nemá zdravotnícky personál, ktorý by sme im mohli zapožičať. Sprostredkúvame kontakty na lekárov z iných zariadení, či by neboli ochotní vypomôcť. S nemocnicou rokujeme o posilnení večerných a sviatočných služieb ambulantnej pohotovostnej služby," priblížila Forman. Samospráva upozornila, že nová Nemocnica Bory, ktorá by mohla prispieť k riešeniu situácie, nie je kompletne zazmluvnená štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.



Nemocnica Bory plánuje spustiť urgentný príjem do prevádzky v priebehu septembra. "Aj keď pôjde o poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, nové pracovisko potrebuje byť zaradené do pevnej siete urgentných príjmov druhého typu a rovnako bude požadovať zazmluvnenie od všetkých troch poisťovní," ozrejmil pre TASR hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.



Nemocnica v Malackách by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. Primátor Malaciek Juraj Říha vyzval rezort zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby zabezpečili dostupnú urgentnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Záhoria.



Ministerstvo reagovalo, že nezostanú bez urgentnej zdravotnej starostlivosti a v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu si môžu privolať záchrannú zdravotnú službu alebo sa obrátiť na urgentné príjmy v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Tá upozorňuje, že na poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave a okolí nemôže byť jediná.